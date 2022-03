Le SOS de l’Unikin en direction du Sénat

Jean-Marie Kayembe, Recteur de l’Université de Kinshasa, est allé frapper hier mercredi 02 mars 2022 à la porte du bureau du président du Sénat. En l’absence de son occupant habituel, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, présentement en séjour à l’étranger, il a été reçu par Eddy Mundela Kanku, 1er vice-président. Il s’est réjoui, au sortir de l’audience, d’avoir rencontré une oreille attentive du côté du numéro 2 de la chambre haute du Parlement. A l’en croire, il était porteur d’un cahier de charges qui requiert urgence de la part des autorités du pays. Il a parlé d’un véritable SOS lancé en direction du Sénat.

Selon le professeur Kayembe, les dossiers qui exigent des réponses urgentes de la part des décideurs politiques concernent la vétusté et l’état totalement délabré de la voirie du site de l’Université de Kinshasa, que les pluies diluviennes menacent d’effacer de la carte géographique de la ville, les conditions précaires d’études avec des auditoires qui nr répondent plus à la capacité d’accueil des étudiants – avec un accent particulier sur l’auditoire « Laurent Désiré Kabila » jusque-là inachevé – l’état défectueux des installations électriques, avec risque de reproduire une tragédie du genre de celle de Matadi Kibala, etc.

Le Recteur de l’Unikin, tout en saluant la cordialité de son entretien avec le 1er vice-président du Sénat, a émis le vœu de voir cette institution canaliser rapidement les doléances lui soumises vers les centres de décisions, en vue de solutions urgentes. Car, cette alma mater se trouve en grand danger de disparition de l’univers de l’enseignement supérieur national, à cause du mauvais état de ses infrastructures de base.

On se souvient que dernièrement, une délégation du RAPUCO (Réseau des Associations des Professeurs des Universités et Instituts Supérieurs du Congo) avait échangé avec le président du Sénat, Modeste Bahati, au sujet de la grève qu’ils avaient déclenché suite à l’impasse observée dans les négociations avec le gouvernement, en rapport avec les conditions sociales et de travail de ses membres. Grâce aux bons offices de leur interlocuteur, un compromis avait été rapidement trouvé. Kimp