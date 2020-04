Le Royaume-Uni annonce une première aide en faveur de la riposte contre le COVID19 en RD Congo﻿

Le Royaume-Uni s’engage à soutenir la République Démocratique du Congo à lutter contre l’épidémie du COVID 19. Il accorde à l’ONG Action Contre la Faim (ACF) £1,5m pour soutenir le Plan National de Riposte afin de sauver des vies et prévenir la propagation du virus dans la ville de Kinshasa.

Notre contribution servira à fournir à 65 centres de santé de Kinshasa des kits de lavage de mains, elle financera aussi la formation du personnel médical et la construction des unités d’isolation pour les malades positifs au COVID19.

Le Chef de la Coopération Britannique, le Docteur Robin Milton a déclaré ce qui suit : « Notre contribution servira à répondre aux besoins immédiats de la riposte afin de lutter contre la propagation du virus à Kinshasa. Le Royaume-Uni est un partenaire important du secteur de la santé en RDC. Solidaire, nous restons engagés au côté du peuple congolais dans sa lutte contre le virus du COVID19 ».

Background

Depuis 2012, le Royaume-Uni a investi plus de £200M dans le renforcement du système de santé congolais et l’amélioration de sa capacité à fournir des soins aux femmes enceintes et aux enfants y compris l’accès à la vaccination et la gestion des épidémies. Entre 2012-2019, plus de 1,7 millions d’enfants ont été vaccinés contre la Rougeole et plus de 26 millions de personnes ont reçu une consultation médicale.

Le Royaume-Uni est l’un des plus grands contributeurs à la riposte contre l’épidémie d’Ebola dans l’est de la RDC. Plus de £77M ont été déboursé pour soutenir plusieurs activités de la riposte y compris les activités de prévention dans les pays voisins. Des activités essentielles qui feront également la différence dans la lutte contre le COVID19.