Le projet de modernisation du réseau ferroviaire de Kinshasa sur la table de Ngobila

Après la visite sur terrain des voies ferrées de la capitale par des experts au mois de mai dernier, ainsi que les études de faisabilité technique, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka vient de réceptionner officiellement ledit projet.

La cérémonie officielle de remise des études de faisabilité technique du projet de réhabilitation et de modernisation, des chemins de fer urbain a été organisée, hier mardi 19 octobre 2021, à l’hôtel de ville de Kinshasa.

La ministre d’Etat en charge du Portefeuille, Adèle Kahinda Mahinda, représentant le gouvernement central, a pris part à la dite cérémonie, ainsi que des représentants de différents ministères concernés par le projet.

Il y a lieu de noter que ces études ont été menées par des experts de 3 entreprises, à savoir la SCTP (Société Commerciale des Transports et des Ports), TCC (Trans Connexion Congo SARL) et SYNOHYDRO. En effet, le projet consistait en la construction de d’un réseau ferroviaire urbain de 300 km à travers la ville de Kinshasa, dont 75 km de la SCTP existant sont à réhabiliter et à moderniser. Pour ce faire, les études indiquent que le projet de réhabilitation des chemins de fer de la capitale est réparti en 4 phases. La première part de la gare centrale à l’aéroport international de N’djili, avec 25 km. La deuxième s’occupera de la «plaine» de Kinshasa. La troisième s’exécutera sur la boucle de Kintambo, Mimosa-Kinsuka, UPN, Cité verte-Kimwanza-Matete, et toute la dernière phase partira de l’aéroport international de N’djili jusqu’à Maluku.

Eric ON’EPONGA, Directeur Général de TCC, promoteur du projet, a soutenu que l’objectif visé est de réaliser 3.000.000 déplacements par jour à la fin de la construction de la troisième phase dudit projet. Et d’ajouter que ce projet commence avec la première phase: Gare-Central-Aéroport international de N’djili. Le train sur ce tronçon déplacera un peu plus de 300.000 voyageurs par jour.

Le chef de l’exécutif provincial s’est dit satisfait de ce projet de réhabilitation de cette voie ferrée qui constituera sans nul doute une alternative incontournable pour mettre fin aux embouteillages montres à Kinshasa, en désengorgeant le trafic.

L’entreprise TCC, porteuse dudit projet, en collaboration avec l’Hôtel de ville de Kinshasa, fait recours aux experts des chemins de fer qui travaillent en synergie en vue de remplacer les rails qui datent de l’époque coloniale, ne répondant plus aux standards actuels.

Il y a l’ex-ONATRA qui exécutera les travaux avec le financement de la Chine, de l’Italie ainsi que des entreprises françaises. SINOHYDRO, une filiale de Power Change, avec plus de 47 projets déjà réalisés en République Démocratique du Congo.

ITALFERR, une société italienne, et anonyme d’ingénierie ferroviaire intervient dans les grands projets au monde.

Jean-René Ekofo