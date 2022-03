Le Premier ministre Sama : «c’est un message de joie…»﻿

Le Pape François est attendu en RDC du 02 au 5 juillet. L’annonce a été faite par le Nonce Apostolique au cours d’un point de presse tenu hier jeudi 03 mars 2022, au Centre d’accueil Caritas Congo, à Gombe. C’était en présence du cardinal Fridolin Ambongo, du Premier ministre Sama Lukonde, Mgr Utembi, de l’Abbé Ntshole et de tous les évêques, archevêques membres de la Cenco.

37 ans après, un souverain pontife foulera le sol congolais. Cette visite, indique le Nonce Apostolique, est placée sous le signe de la réconciliation et de la paix.

Cette nouvelle intervient quelques jours après son échange avec le chef de l’Etat, Félix Tshisekedi, à la Cité de l’Union africaine.

Le Pape se rendra aussi au Soudan du Sud.

Au cours du point de presse, les orateurs ont fait savoir que la préparation du voyage par l’Eglise Catholique est confiée à un comité présidé par le Nonce Apostolique, qui sera assisté de Mgr Marcel Utembi, Archevêque de Kisangani et président de la Conférence Episcopale Nationale du Congo, et de Mgr Carlos Ndaka, Évêque auxiliaire de Kinshasa. La coordination, du côté des autorités civiles, sera assurée par le Premier ministre Jean-Michel Sala Lukonde. Le Souverain Pontife concrétisera ainsi un désir manifesté depuis longtemps: celui de visiter ces deux pays africains, très éprouvés par des années de guerre et de violence et pour lesquels il a posé des gestes concrets de proximité spirituelle et matérielle.

«Remercions Dieu car le voyage du Pape en RDC Congo est devenu une réalité. Il s’accomplira à l’unisson entre le Pape, le peuple congolais ainsi que ses autorités civiles et ecclésiastiques. De nombreux peuples désirent la présence du Pape auprès d’eux. C’est d’autant plus que nous disons merci au Saint-Père pour l’enthousiasme avec lequel il s’apprête à venir», a fait savoir le président de la Cenco, Mgr Marcel Utembi.

Pour sa part, le Premier ministre Sama s’est exprimé en ces termes : «c’est un message de joie qu’ils ont transmis. Joie d’accueillir l’annonce de la venue de Sa Sainteté le Pape d’avoir répondu positivement à une demande qui a été faite par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. A la suite de cette annonce, nous, le gouvernement, nous n’allons pas manquer d’aller porter cette bonne nouvelle à Son Excellence Monsieur le Président de la République. Ce message est annoncé ici en présence de tous les archevêques et évêques qui viennent de toute la République. Je pense que cela a tout son sens parce que ça va permettre de le relayer d’abord à tous les fidèles catholiques, tel que cela a été annoncé mais, au-delà de l’Eglise, c’est une invitation officielle du pays qui a été faite. Et donc une mobilisation doit se faire pour toutes les Congolaises et tous les Congolais pour cette visite, qui va s’inscrire, comme cela a été dit, dans la réconciliation et la paix».

Et le Premier ministre de poursuivre : «C’est important de noter que non seulement les prières vont être faites pour que cet événement puisse se dérouler en toute quiétude et tel que voulu dans le programme annoncé par Sa Sainteté Le Pape. Mais nous voulons, qu’au-delà de ça, toute la préparation qui doit entourer cette visite importante puisse se faire en toute collaboration. Même si l’annonce est faite au niveau de la presse du Vatican, la presse oficielle, nous, nous accueillons cette nouvelle en tant que gouvernement, comme une nouvelle heureuse et donc c’est l’Eglise, c’est le gouvernement et c’est toute la population qui va s’atteler à cette préparation, au-delà des prières, pour qu’elle puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Visite qui s’inscrit aussi dans l’axe diplomatique, le rapprochement entre la RDC et Vatican….».

Murka