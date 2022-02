Le petit commerce exercé par les étrangers en RDC : le ministre de l’Economie veut remettre de l’ordre

Il se tient depuis hier lundi 7 février 2022 à l’immeuble du gouvernement, un important atelier organisé par le ministère de l’Economie Nationale, au sujet de la problématique lié à l’exercice du petit commerce et le commerce de détail en République Démocratique du Congo.

En effet, le ministre de l’Economie nationale, Jean-Marie Kulumba, met le cap sur le retour à l’exclusivité du petit commerce et commerce de détail aux nationaux. L’autorité de tutelle dit être préoccupé au plus haut niveau sur le retour en force de l’exercice du petit commerce par les étrangers, pourtant interdit par la loi. En tant qu’autorité régulateur du marché intérieur, il veut mettre fin à cette pratique tant décrié par les commerçants.

C’est la raison de la présence de plusieurs participants à ces assises, venus de 4 coins du pays. On note entre autres la présence des délégués de la présidence de la République, ceux de la Primature, du Secrétaire Général à l’Economie Nationale, des délégués des gouverneurs des provinces, les représentants des associations des vendeurs du Congo et ceux des autres associations œuvrant dans le secteur. L’objectif étant d’aboutir à des recommandations pouvant aboutir à l’application effective des dispositions en vigueur au sujet de l’exercice du petit commerce et le commerce de détail en République Démocratique du Congo.

Il faut noter que le secteur du petit commerce est majoritairement tenu par des Indiens, des Chinois, des Libanais, des Pakistanais et des Ouest-africains (Maliens), Sénégalais, Guinéen, Nigérian, etc.) mettant ainsi en mal les efforts visant à promouvoir la classe moyenne en RDC. Le ministre de l’Economie Nationale est déterminée à remettre de l’ordre dans ce secteur en mettant fin à cette pratique qui viole les dispositions légales.

«Depuis mon avènement à la tête de ce ministère, mes services ne cessent d’enregistrer les revendications des commerçants congolais regroupés en organisations professionnelles exigeant l’application des dispositions légales et réglementaires interdisant l’exercice du petit commerce et commerce de détail aux étrangers en RDC. Selon les différents textes légaux en vigueur, les expatriés ne peuvent les exercer que sur autorisation du président de la République agissant par ordonnance. », a indiqué le ministre Jean-Marie Kalumba.

Tenant compte des revendications des associations et des syndicats des commerçants congolais, d’une part, et du respect des textes internationaux auxquels la RDC a souscrits, le numéro 1 du secteur de l’Economie en RDC dit compter sur la sagesse des participants, notamment au sujet de la réforme de la législation congolaise en la matière. Ces réflexions doivent tenir compte, selon lui, de la promotion de la classe moyenne. « J’attends, à l’issue de ces assises, des recommandations et propositions de nature à apporter des solutions durables à cette problématique», a-t-il précisé avant de déclarer officiellement ouvert cet atelier.

Profitant de cette occasion, Guylain Lokofo président national de l’Association des Vendeurs du Congo, a interpellé les décideurs en leur demandant de prendre, cette fois-ci, des décisions définitives qui leur remettront dans leurs droits. «… Nous demandons, par ailleurs, aux commerçants d’être calmes, car nous sommes là pour plaider leur cause. Nous allons veiller à l’application effective de toutes les recommandations qui sortiront de ces assises afin que nous rentrions dans nos droits. », a-t-il insisté.

Il sied de rappeler que cette activité prendra fin le 9 février 2022 au salon rouge de l’immeuble du gouvernement.

Perside Diawaku