Le Pape François à Kinshasa et Goma en juillet 2022﻿

Le Pape François visitera officiellement la République Démocratique du Congo, et plus précisément les villes de Kinshasa et Goma, du 2 au 5 juillet 2022. C’est ce qu’indique un communiqué de presse daté d’hier jeudi 03 mars 2022 et signé Mgr Marcel Utembi, Archevêque de Kisangani et président de la Conférence Episcopale Nationale du Congo. Ce prélat a en fait relayé l’information émanant du Nonce Apostolique, Mgr Ettore Balestero, qui l’a lui-même annoncée à la presse.

Cette visite apostolique est placée sous le signe de la solidarité du Saint Père avec le peuple congolais en général et les populations de l’Est du pays en particulier, victimes de l’insécurité et des violences de toutes sortes depuis plus de deux décennies, à cause de la présence nocive des forces négatives dans cette partie de la République.

C’est le lieu de préciser que le Pape François va enfin répondre, sauf imprévu, à l’invitation lui adressée par le Chef de l’Etat congolais, Félix Antoine Tshisekedi, en octobre 2020, à partir du Vatican, en marge de l’investiture de Mgr Fridolin Ambongo, Archevêque Métropolitain de Kinshasa, en qualité de Cardinal. C’est la troisième fois qu’un Evêque de Rome va visiter la République Démocratique du Congo. La dernière visite papale dans notre pays, alors Zaïre, avec Jean-Paul II, avait eu lieu en 1985, soit il y a 37 ans, avec comme maître-d’œuvre feu le Cardinal Joseph-Albert Malula, côte relgieux. Côté politique, l’acteur principal était le Maréchal Mobutu Sese Seko. Un culte grandiose avait été célébré par le successeur de Saint Pierre à l’esplanade du Palais du Peuple. En 1980, c’étaient les mêmes acteurs : le Pape Jean-Paul II, le Cardinal Malula et le Maréchal Mobutu. Ce dernier avait profité de l’arrivée du Pape pour se remarier religieusement avec Bobi Ladawa, sous la bénédiction du Cardinal Malula, après trois années de veuvage suite au décès, en 1977, de sa première épouse, Marie-Antoinette Gbiatene, affectueusement appelée « Mama Sese ».

Signalons que l’agenda du Pape François prévoit, après l’étape de la République Démocratique du Congo, celle du Sud-Soudan, pays également en proie à l’insécurité et à ses effets collatéraux sur les populations civiles, du 5 au 7 juillet 2022.

Kimp

Accueil de l’annonce de la visite apostolique du Pape François en RDC

1. La Conférence Episcopale Nationale du Congo accueille avec grande joie l’annonce de la visite apostolique du Pape François en République Démocratique du Congo (CENCO), notre pays, où il visitera les villes de Kinshasa et de Goma du 2 au 5 juillet 2022. Ce sera la troisième visite apostolique du Saint-Père chez nous, 37 ans après celles de 1980 et de 1985 par le Pape Jean-Paul II.

2. L’importance d’une telle visite est évidente dans la mesure où le Pape vient raffermir dans la foi les ficèles catholiques en RDC et raviver l’espérance du peuple congolais qui a besoin de la paix, de la sécurité et du bien-être.

3. Nous prions pour le Saint-Père et confions cette visite au Seigneur pour qu’elle se réalise comme annoncée et se passe dans les bonnes conditions.

4. Nous invoquons la Bienheureuse Vierge Marie, Notre Dame du Congo et nos bienheureux Isidore Bakanja et Clémentine Anuarite pour qu’ils intercèdent afin que cette visite apostolique soit une bénédiction pour notre Eglise et notre Peuple.

KInshasa, le 03/03/2022

Marcel UTEMBI TAPA

Archevêque de Kisangani

Président de la CENCO