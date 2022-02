Le Gouvernement, la Ceni et l’Onip hier autour du Chef de l’Etat : élections en 2023

Les élections présidentielle, législatives nationales et provinciales ainsi que les locales vont avoir bel et bien lieu en 2023. Telle est l’idée-force qui s’est dégagée au terme de la réunion de travail présidée hier mardi 22 février 2022 à la Cité de l’Union Africaine par le Chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi, à l’intention de plusieurs membres du gouvernement conduits par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, du bureau de la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) avec à leur tête Denis Kadima, et du staff de l’ONIP (Office National d’Identification de la Population).

Le souci du Président de la République était de faire un tour d’horizon des questions administratives, financières, techniques et logistiques en rapport avec l’organisation des scrutins dans les délais constitutionnels. Le gouvernement a garanti à la Ceni l’accompagnement indispensable à la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Quant à la Ceni, elle a rassuré le gouvernement et l’ONIP sur le respect de sa feuille de route en rapport avec les opérations préélectorales et électorales, en commençant par le renforcement des capacités de ses ressources humaines, la déploiement de ses délégués à travers ses antennes provinciales, mais aussi en s’attelant à la mise en œuvre de la cartographie électorale, du fichier électoral, du calendrier électoral, etc.

L’ONIP (Office National d’Identification de la Population) est en train de prendre les dispositions requises en vue de fournir à la Ceni, le moment venu, des données fiables sur la démographie globale de la population congolaise et son identification formelle à sanctionner par une carte d’identité. Cela devrait passer notamment par le recensement général des Congolaises et des Congolais.

Au terme des échanges d’hier, le Chef de l’Etat et ses différents interlocuteurs ont constaté que rien ne s’oppose à la tenue des élections en 2023, conformément aux délais constitutionnels. Ainsi donc, contrairement à la campagne d’intoxication menée tambour battant par certaines officines politiques et accusant le pouvoir en place de s’être inscrit dans le schéma du glissement du processus électoral, telle n’est pas l’intention de nouveaux animateurs des institutions de la République.

En ce qui concerne l’élection présidentielle par exemple, il a été réaffirmé hier qu’elle devrait avoir lieu en décembre 2023. Félix Antoine Tshisekedi, Président de la République en fonction, ne fait pas mystère de sa volonté de postuler pour un second mandat, puisque cela lui est constitutionnellement permis mais s’est engagé formellement à ne pas « glisser », selon l’expression consacrée. Kimp