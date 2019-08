Le Chef de l’Etat au jubilé d’argent de la Cathédrale du Centenaire

Le Chef de l’Etat a participé, hier dimanche 25 août 2019, au culte religieux organisé par la hiérarchie de l’ECC (Eglise du Christ au Congo), à l’occasion de la célébration du 25me anniversaire de l’existence de la Cathédrale du Centenaire protestant, dans la commune de Lingwala. Dans ce lieu de culte de plus de 7.500 places assises, le Chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi, et son épouse, Denise Nyekeru, ont été associés à la prière d’actions de grâce et d’intercession pour la Nation dite à cette occasion.

Bénéficiaire de cadeaux (bible, pagnes) de la part de cette communauté religieuse, Félix Antoine Tshisekedi a, de son côté, remis des diplômes de mérite aux couples jubilaires unis religieusement il y a 25 ans.

On note que Mgr Marini Bodho, l’un des doyens des évêques, de l’ECC, était présent à la Cathédrale du Centenaire. Mais, une grande absence planait en l’air, c’est celle du Révérend Ekofo, actuel chef spirituel de la communauté protestante au Congo, toujours en exil depuis janvier 2018, après sa célèbre prédication sur la mauvaise gouvernance du pays par les Kabilistes, dans la droite ligne du message du Cardinal catholique Laurent Monsengo sur les « médiocres », invités à dégager et laisser la gestion du pays aux vrais patriotes et technocrates.

On rappelle que le samedi 24 août, l’ECC a clôturé les travaux de son 18me Synode National Extraordinaire, auquel ont prit part des délégués de quatre-vingts quinze communautés membres. Une nouvelle « Constitution » et un nouveau Règlement intérieur ont été adoptés à cette occasion. Parmi les innovations à signaler, il y a l’ajout d’une « charte » dans le préambule, dans laquelle est réaffirmé « l’esprit de vivre ensemble dans la diversité ». Kimp