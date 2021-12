L’APLC et le PNUD à pied d’œuvre pour la validation de la stratégie nationale de la lutte contre la corruption

La corruption fait partie des antivaleurs qui remettent en cause tous les efforts que l’on peut fournir pour attirer les investisseurs en République Démocratique du Congo. Ainsi toutes les batteries doivent être mises en marche pour éradiquer ce fléau afin d’amener le Congo vers un vrai développement. C’est dans ce cadre l’Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption (APLC), qui est une structure spécialisée rattachée à la présidence de la République, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), organise un séminaire sur cette question spécifique, sous le haut patronage du Chef de l’Etat. Ce séminaire vise la validation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. C’est la ministre d’Etat, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, qui a présidé la cérémonie d’ouverture des travaux, hier lundi 29 novembre 2021. Elle était déléguée par le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à l’Hôtel Memling.

Dans son allocution, Rose Mutombo Kiese a rappelé aux participants l’une des adresses du chef de l’Etat, dans laquelle il a convié tous les Congolais à travailler d’arrache-pieds pour que la RDC tourne totalement le dos à la corruption, qui est l’une des causes majeures du sous-développement de notre pays au-delà de toutes les richesses que nous possédons.

C’est dans cette même logique que les institutions ainsi que les structures spécialisées étatiques doivent mettre la main à la pâte pour dire «non» à la corruption. Telle est d’ailleurs la raison de la tenue du séminaire de validation de stratégie nationale de la lutte contre la corruption sur le sol congolais. Car, plusieurs pays du monde se mobilisent et s’organisent pour contrer l’expansion de la gangrène de la corruption sur la planète et la RDC ne doit pas rester en marge.

Prenant la parole à son tour, le coordonnateur de l’APLC, Thierry Mbulamoko, a rappelé aux participants la particularité de ces travaux de 72 heures, qui se focalisent sur la validation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption de la RDC. Ce document fait partie des facteurs déterminants de notre politique nationale afin de pouvoir relever les défis sur l’échiquier international, car, ceci rendra une fois de plus le pays de Félix tshisekedi plus respectueux et respectable.

Ainsi, il a exhorté les acteurs de différents secteurs de la vie publique à travailler efficacement pour que tous les Congolais puissent s’approprier la stratégie qui sera validée afin de lutter ensemble contre ce fléau de la corruption et des faits assimilés qui minent la qualité des services publics, affectent les ressources et entament l’éthique collective.

De son côté, la représentante-pays du Pnud a réitéré la volonté de son institution d’appuyer les efforts des autorités congolaises en matière de gouvernance, de lutte contre la corruption et l’impunité, pour espérer un développement durable. Pour ce faire, elle a promis un appui substantiel de son organisation à la RDC. Car, le Pnud prévoit généralement une subvention en faveur des partenaires pour la mise en œuvre du projet d’appui à la lutte contre la corruption.

Il sied de noter que la RDC fait face à la dégradation de l’image de son ménage du fait de la corruption et de ses pratiques connexes. C’est pour cette raison que le Premier ministre, avec sa casquette de chef du gouvernement a, dans son programme, inscrit des actions dans la droite ligne de la vision du chef de l’Etat, faisant de la lutte contre la corruption, une urgence nationale, qui doit trouver des réponses urgentes et efficaces.

