L’APLC en campagne de sensibilisation contre la corruption en RD Congo

A l’occasion de la Journée internationale de la lutte contre la Corruption, célébrée le 9 décembre de chaque année, l’Agence de Prévention de Lutte contre la Corruption (APLC) a lancé une campagne de sensibilisation baptisée à juste titre : « ça, c’est de la corruption. Je dis Non ! ». C’est le coordonnateur Thierry Mbulamoko qui a donné le go.

Les images des spots postées dans les médias en illustrent mieux, dans les éléments de langage, la thématique des droits et du défi du «Non» catégorique à la corruption.

Ainsi, dans cette vaste campagne qui s’étendra sur l’ensemble du territoire national, l’APLC vise à renforcer la culture de l’intégrité dans le mental de tous les citoyens congolais.

« Votre droit, votre défi : dites non à la corruption » : tel est le thème retenu pour cette année 2021.

Faisant la course contre la montre dans la lutte contre ce « fléau invisible », qui a gangrené la RDC, l’APLC a indiqué dans un communiqué que l’initiative prise a pour objectif de prendre conscience de cette journée, de prévenir la corruption, d’interpeller les différentes cibles de la société et de susciter des changements profonds dans le chef de celles-ci, et enfin d’instaurer une nouvelle culture, celle de l’intégrité. Et cela rime étroitement avec la vision du Chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne lésine pas sur les moyens pour assainir les finances publiques de l’Etat, à travers des instruments appropriés mis en place, dont l’APLC.

Au finish, l’agence compte sur les retombées des effets du « bouche à l’oreille » afin de maximiser la portée de son action, à travers les différents médias mis à contribution.

Le coordonnateur Thierry Mbulamoko ne cesse de marteler en mettant en ligne de front la prévention pour s’étendre sur la sensibilisation, comme il l’avait fait récemment devant les agents et cadres de la Direction Générale de la société de téléphonie mobile : «Orange-RDC». C’était dans le cadre de la Compliance Day organisée par cette société.

