La participation politique de la femme : mesures contraignantes par le gouvernement

Une année après la tenue des scrutins présidentiel, législatifs

nationaux et provinciaux en République Démocratique du Congo, l’heure

est à l’évaluation. Au cours d’une conférence de presse animée par les

femmes de la société civile, le mardi 24 décembre 2019 au Cenadep, Me

Gabrielle Pero, chargée du genre et droits humains au sein du Centre

National d’Appui au Développement et Participation Populaire

(CENADEP) et chargée du programme Mines au Forum des Femmes pour la

Gouvernances des Ressources Naturelles, elle a exhorté ses consœurs à

se réveiller afin d’augmenter le taux de leur participation dans la

politique.

Selon les taux de participation aux scrutins, les femmes sont plus

nombreuses que les hommes mais ce sont ces derniers qui sont le plus

élus. Me Gabrielle Pero estime que la responsabilité incombe aux

partis politiques, dont les chefs préfèrent aligner plus d’hommes que

de femmes dans la course aux mandats électifs. Aussi a-t-elle invité

les chefs des partis politiques à faire confiance à leurs cadres

féminins.

Pour changer la donne, la société civile pense que le gouvernement

devrait mette en œuvre des mesures contraignantes, par exemple des

quotas spécifiquement réservés aux femmes mais aussi le

conditionnement de la recevabilité des listes des candidats par le

respect du principe de la parité.

Elle a épinglé aussi certains tabous culturels qui interdisent aux

femmes de parler devant les hommes, alors qu’elles fréquentent les

mêmes écoles qu’eux et les mêmes enseignants.

« Vous avez promulgué la loi sur la parité, mais il n’y a pas de

mesure d’accompagnement. Donc, c’est au gouvernement de faire en sorte

que le principe de la parité soit respecté, surtout que les femmes

constituent 52% de la population congolaise. Comment développer un

pays sans la majorité ? »

Maitre Pero a terminé son adresse en lançant un message particulier

aux leaders d’opinions et d’organisations de la société civile afin

qu’ils fassent en sorte que la population soutienne la femme. Selon

elle, « c’est le même travail qui doit être mené pour la participation

politique de la femme en RDC. La société, les parents, les maris, les

amis doivent laisser leurs femmes et filles qui ont des potentialités

de se lancer dans la politique. Mettre de côté les stéréotypes

culturels, bref que tout le monde fasse confiance à la femme, il ne

faut pas lui dire que si tu fais la politique, bako bala te, tu seras

une fille impolie, etc. ».

Dorcas Nsomue