La Monusco au pas de la mutualisation des forces﻿

Prolongé jusqu’en 2022, le nouveau mandat de la Monusco (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation de la République Démocratique du Congo) présente la spécificité de se focaliser sur les voies et moyens d’accompagner le pays dans la traque et l’éradication des forces négatives dans ses parties Nord et Est. Un accent particulier devrait être mis, à ce sujet, sur une plus forte mobilisation des forces onusiennes contre les semeurs de l’insécurité.

L’option que vient de lever le Conseil de Sécurité tombé à point nommé pour le gouvernement congolais, engagé dans le processus de mutualisation des forces avec son homologue ougandais, dans la chasse aux rebelles ADF et à leurs bases arrières, de part et d’autre de la frontière commune.

Les observateurs pensent qu’un front commun militaire comprenant les armées congolaise, ougandaise et onusienne est fortement souhaité pour changer la peur de camp et déstabiliser des groupes terroristes qui ont commencé à se croire invulnérables après avoir pris en otage, pendant plus de deux décennies, les parties Nord et Sud de la République Démocratique du Congo, ainsi que la partie Ouest de l’Ouganda.

La volonté exprimée du côté de New York, pour mettre un terme au cycle de l’insécurité récurrente dans la région des Grands Lacs et étouffer les menaces terroristes de plus en plus visibles dans les zones frontalières congolaise et ougandaise, est de bon ton car de nature à réduire le fossé de la méfiance qui s’est installé entre les autochtones congolais et les forces onusiennes. Celles-ci ne cessent en effet d’essuyer des critiques négatives à cause du sentiment de plus en partagé de leur abandon à leur triste sort par les Nations que ressentent des milliers, sinon des millions de victimes de l’insécurité dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri.

Un plus grand engagement des Casques bleus sur la ligne de front, s’il est rapidement suivi de résultats attendus, aurait le mérite de convaincre plus d’un civil de Beni, Butembo, Goma ou Bunia de la solidarité effective de ces troupes onusiennes avec leurs malheurs. Aux plans militaires et logistiques, les Forces Armées de la République Démocratique du Congo seraient plus à l’aise avec à leurs côtés des militaires onusiens résolument engagés dans des actions de rétablissement d’une paix durable sur le territoire congolais.

LP