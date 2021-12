La ministre des Mines met au point un manuel de gestion du fonds minier﻿

Après trois ans d’attente, le ministère des Mines, avec l’accompagnement du ministère des Affaires sociales, vient enfin de mettre au point un manuel de procédures de gestion de la dotation de 0,3% minimum du chiffre d’affaires des entreprises minières, tel que prévu par le Code miner. Ce fonds provenant des entreprises minières opérant en RDC permet de garantir l’après-mines aux générations futures et d’appuyer les projets de développement communautaire.

Selon la ministre des Mines, Antoinette N’samba, ce manuel reprend le règlement intérieur-type et les différentes procédures à respecter par les parties prenantes en ce qui concerne la gestion de cette dotation, son affection, le choix des projets à exécuter, les objectifs et les résultats à atteindre. Il s’agit, en effet, des instruments de référence qui déterminent les mécanismes efficaces de supervision et de contrôle de la gestion de ce fond minier.

C’est dans ce cadre qu’il s’est tenu hier mardi 21 décembre 2021 au « Fleuve Congo Hôtel », la signature de l’arrêté interministériel portant approbation de ce document, entre la ministre des Mines, Antoinette N’samba, et son collègue des Affaires sociales, Modeste Mutinga.

Pour assurer une meilleure gestion de cette dotation, la patronne des Mines en RDC a promis de mettre sur pied un organisme spécialisé chargé de la gestion de ce fonds, comme le recommande le législateur. Elle compte ainsi organiser dès le mois de janvier 2022, avec son collègue en charge des Affaires Sociales, une mission d’identification des acteurs, en vue de l’installation des premiers organismes spécialisés dans les provinces phares impactées par les projets miniers. « Je suis convaincue, pour ma part, qu’avec l’opérationnalisation de cette dotation auprès de chaque projet minier, les populations affectées vont enfin bénéficier des retombés substantielles de l’activité minière et que cela va booster le développement local… », a indiqué la ministre Antoinette N’samba.

De son côté, Modeste Mutinga, a précisé que le choix des projets à financer dans le cadre de cette dotation va tenir compte de la fiabilité du projet, de son impact sur le développement communautaire, de son caractère intégrateur et de sa plus-value. Il a, en outre, martelé que le choix portera sur les besoins prioritaires des communautés locales, dans le strict respect de la préservation de l’environnement. Il s’agit notamment :

– Des projets d’intérêt communautaire visant la conservation des eaux et des sols, de l’agroforesterie, de la gestion des forêts et des aires pâturages ;

– Des projets à caractère social tel que l’accès aux services sociaux de base incluant la construction des infrastructures sociales et communautaires (écoles, centres de santé, logements, routes, etc.) ainsi que la construction des infrastructures de production d’énergie électrique et desserte en eau potable ;

les projets dans les domaines de la santé et de l’éducation devront être réalisés selon les normes prévues par les ministères sectoriels ;

– Des projets économiques initiés dans le but de créer les activités alternatives aux mines et de préparer les communautés à l’après mines ;

– Des projets d’activités génératrices de revenus pour les membres de la communauté affectée ;

– Des projets d’agriculture, d’élevage, de transformation, d’artisanat, de petit commerce, de pêche, etc.

Perside Diawaku

L’opinion se souviendra que l’exploitation minière industrielle en République Démocratique du Congo a enregistré une forte croissance ces dernières années, laquelle n’a toutefois point rencontré les attentes des communautés locales directement impactées par les projets miniers, quant à leur développement.

J’ai eu moi-même à en faire le constat lors de mon itinérance dans quelques provinces de notre pays, ces communautés vivent dans une situation d’extrême pauvreté qui contraste fortement avec les richesses générées à l’entour.

La réforme de la législation minière de 2018 a été l’opportunité de trouver les voies et moyens pour pallier à ce contraste et favoriser le développement durable des communautés locales, par l’intégration de dispositions contraignant les titulaires des droits miniers d’exploitation et d’autorisation d’exploitation des carrières permanentes à réaliser des actions à caractère social au profit des communautés impactées par les projets miniers.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la dotation de 0,3% minimum du chiffre d’affaires pour contribution aux projets de développement communautaire.

Et pour assurer une meilleure gestion de cette dotation, le législateur a voulu que cette dernière soit confiée à un organisme spécialisé, doté de la personnalité juridique, et dont la mise en place sera faite par Arrêté interministériel Mines-Affaires Sociales.

Le Manuel de procédures et le Règlement intérieur type, sont des instruments de référence entre les parties prenantes de la gestion de la dotation, de son affectation, du choix des projets à exécuter, des objectifs et des résultats à atteindre ainsi que de la responsabilité des uns et des autres au regard des normes et procédures établies.

Le Manuel détermine également les mécanismes efficaces de supervision, d’orientation, de suivi et de contrôle de la gestion de la dotation de 0,3% minimum du chiffre d’affaires.

A dater de l’approbation de ce Manuel de procédures, nous allons mettre sur pieds un organisme spécialisé chargé de la gestion de la dotation auprès de chaque projet minier.

C’est ainsi que je compte organiser dès le mois de janvier 2022, avec mon collègue en charge des Affaires Sociales, ici présent, une mission d’identification des acteurs, en vue de l’installation des premiers organismes spécialisés dans les provinces phares impactées par les projets miniers.

Je suis convaincue, pour ma part, qu’avec l’opérationnalisation de cette dotation auprès de chaque projet minier, les populations affectées vont enfin bénéficier des retombés substantielles de l’activité minière et que cela va booster le développement local, allant dans le sens de la réalisation de la vision du « peuple d’abord », si chère au Président de la République et Chef de l’Etat, Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO.

Je ne ménagerai aucun effort pour que cette dotation soit gérée à la satisfaction des communautés locales concernées, à travers des projets ciblés et bancables visant la construction d’infrastructures sociales et communautaires, pour ne citer que celles-là, tel que n’a cessé de nous le rappeler Son Excellence Jean-Michel SAMA LUKONDE, Premier Ministre et Chef du Gouvernement.

J’invite les titulaires des droits miniers et de carrières en phase d’exploitation à s’acquitter de leur obligation, prescrite par les dispositions de l’article 258 bis du Code Minier. De même, je lance un vibrant appel aux communautés locales concernées ainsi qu’aux organisations de la société civile œuvrant dans les ressources naturelles de notre pays, à non seulement poursuivre l’encadrement de la population mais aussi à s’approprier ce Manuel de procédures, en vue de sa vulgarisation.

Je ne saurais clore mon propos de ce jour sans féliciter les experts du Ministère des Mines et des Affaires Sociales pour leur contribution significative à l’élaboration des outils de gestion de la dotation de 0,3% minimum du chiffre d’affaires pour contribution aux projets de développement communautaire.

Que vive la République Démocratique du Congo ;

Que vive le secteur minier de la République Démocratique du Congo, moteur de croissance et de développement ;

Je vous remercie