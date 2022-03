La deuxième édition du festival « African’zuri » se tiendra à Kinshasa

La République Démocratique du Congo va abriter, du 25 mars au 10 juin 2022, la deuxième édition du festival « African’zuri » dont l’objectif est de promouvoir la culture africaine dans toute sa diversité. L’Afrique étant un continent majeur sur le plan culturel, ce grand festival se veut un cadre qui réunit différentes régions d’Afrique en mettant en exergue leurs richesses culturelles qui, en réalité, constituent l’un des facteurs clés pour son développement. Une occasion pour les organisateurs de rassembler le peuple africain et de célébrer ce continent unifié.

Ainsi donc, African’zuri festival a l’ambitieuse mission de sensibiliser les populations à la diversité des biens culturels, dynamiques et immenses d’Afrique ainsi qu’à l’influence de ce grand continent sur les diverses cultures du monde, notamment dans les domaines de l’art, de la musique, de la danse, de la cuisine, de l’habillement, des langues, etc.

Au cours d’un point de presse tenu le week-end dernier, Sonia Kabanda, Directrice Générale d’African’zuri festival, justifie le choix portée sur la RDC entre autres par son patrimoine culturel exceptionnel. En effet, explique-t-elle, près de 450 ethnies cohabitent sur le territoire, tout en conservant leur mode de vie propre qui se traduit par de nombreuses pratiques spécifiques comme la danse, la musique, les masques, l’habitat, l’artisanat et divers arts formant ainsi un patrimoine humain et culturel unique. Ainsi, Kinshasa s’est affirmée comme le carrefour de toutes ces cultures du Congo. C’est ainsi qu’elle a été choisie comme la ville devant abriter ce grand festival. Raison pour laquelle, Sonia Kabanda, appelle toute la communauté africaine à venir découvrir et mieux connaître le potentiel de ce magnifique pays dont un de ses genres musicaux, à savoir « la rumba congolaise », vient d’être inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO.

Déroulement du festival

Le festival se déroulera en 3 week-ends. Le premier week-end (le 17 juin) est réservé aux prestations des artistes venus de l’Afrique du nord et ceux du sud de l’Afrique (le 18 juin). Au cours du deuxième week-end(le 24 juin et le 25 juin), le public va assister aux prestations des artistes de l’Afrique de l’Est et de l’Ouest. Le troisième week-end (jeudi 30 juin) est réservé à l’Afrique centrale.

Par ailleurs, il est prévu une conférence humaniste le vendredi 1er juillet 2022 et une soirée de Gala le samedi 2 juillet en guise de clôture de ces assises. Il sied de noter que ce festival est parrainé par la Première Dame de la République Démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, et sponsorisé par plusieurs partenaires. L’exclusivité de la vente des billets revient à « Illicocach», qui est un portemonnaie électronique donnant la possibilité de réaliser une variété d’opérations bancaires. La liste des agences sélectionnées pour la vente des billets sera communiquée incessamment par les organisateurs.

Rappelons que la première édition d’African’zuri festival s’est tenue en Ethiopie, un pays également riche en patrimoine culturel et avec une extraordinaire variété de paysages.

Perside Diawaku