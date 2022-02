La CNSS a signé le contrat-programme exercice 2022 pour la mise en œuvre de la vision du chef de l’Etat﻿

Le chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a, à plusieurs reprises invité les mandataires publics à travailler d’arrache-pied pour amener le pays vers un vrai développement. Pour ce faire, tout le gouvernement avait mis en place une politique axée sur les résultats. C’est dans ce cadre que la ministre de l’Emploi, Travail et Prévoyance Sociale, Claudine Ndusi N’kembe a procédé à la signature de contrat-programme avec la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), l’Institut National de Préparation Professionnelle (INPP) et l’Office National de l’Emploi (ONEM). La cérémonie a eu lieu, hier jeudi 24 février 2022, dans la salle de banquets de la CNSS.

L’objectif de cette signature de contrat-programme par ces derniers est de répondre à l’exigence édictée par les autorités du pays pour des questions aussi spécifiques, à l’instar de maximisation des recettes, amélioration des conditions de travail, renforcement des capacités du personnel, le meilleures prises en charge des assujettis, etc.

Dans son allocution, la ministre a salué les efforts déployés par les directions générales ainsi que les différents conseils d’administration de la CNSS, ONEM et INPP. Elle les a remerciés pour la collaboration entre eux et le secrétaire général a.i à la Prévoyance sociale, Jean Masasu Lufutu. Elle a souligné que la tenue de cette cérémonie de signature de contrat-programme est une pratique de redecevabilité et de transparence pour les entités étatiques.

Elle a, cependant rappelé à l’assistance que cet exercice entre dans le cadre du 5ième pilier du programme sur la gestion. C’est dans cette optique que la maximisation des recettes relève d’une grande importance pour la CNSS. Ainsi, elle a pris l’engagement de poursuivre la vulgarisation de la loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale, la maximisation des recettes, la rationalisation des charges et la mise en oeuvre d’une politique d’investissement des fonds afin de pouvoir élargir la couverture de la sécurité sociale à toutes les couches de la population congolaise.

CNSS s’engage à multiplier les efforts

Pour cette année 2022, la CNSS a pris l’engagement de mettre en place des stratégies de recouvrement des cotisations sociales et des loyers avec l’appui de la tutelle en vue de maximiser ses recettes. Pour une bonne gestion des ressources, la CNSS a pris la décision de repartir son budget global en budgets sectoriels au profit de ses centres de gestion et d’en assurer le suivi. Outre cela, la CNSS a pris l’engagement de mettre en place des stratégies efficaces lui permettant de fiabiliser le statistiques de gestion (assujettissement, prise en charge et administration ; à poursuivre le processus de l’informatisation générale de sa gestion contenue dans les objectifs secondaires du présent budget ; de procéder au contrôle physique des prestataires sociaux en vue de l’assainissement et de la fiabilisation de son trésor ; etc.

La CNSS toujours

‘’meilleure’’

Depuis leur prise de fonction, le directeur général a.i le Dr Jean Simon Mfuti Kiaku et la présidente du Conseil d’administration, Joséphine Shimbi , ne cessent de travailler pour répondre à l’appel du chef de l’Etat sur le travail bien fait tout en respectant son objet social. C’est pour cette raison que la direction générale vient de doter le personnel de la CNSS d’un nouveau charroi automobile composé de 18 minibus bus dont 2 ambulances ainsi que 21 pick-ups. Un nouveau charroi automobile acquis sur fonds propres. Cette nouvelle acquisition a pour objectif de permettre au personnel de travailler dans les bonnes conditions. Ce lot de véhicules sera distribué aux centres de gestion afin de leur permettre d’aller même dans les coins les plus reculés du pays.

Faisant d’une pierre deux coups, la ministre du Travail a profité de cette occasion pour procéder à la remise des clés des véhicules aux dirigeants de la CNSS. Face à la presse, Claudine Ndusi a félicité le directeur général de la CNSS, car, ceci contribue au défi d’un travail décent auquel, tous devront répondre. Dorcas NSOMUE MPIA