La clôture de la session ordinaire repoussée à ce samedi : le Sénat devant 2 cas de force Majeure

Contrairement aux prescrits de la Constitution, le Sénat n’a pu clôturer sa session ordinaire de septembre le mercredi 15 décembre 2021. Une prolongation de 48 heures a été décidée en raison de deux cas de force majeure. Il s’agit de l’impératif pour les sénateurs de procéder au vote du projet de loi d’habilitation et du projet de loi portant prorogation de l’état de siège pour la quatorzième fois de la série, avant d’aller en vacances. Ces deux textes de lois, indique-t-on, devraient venir de l’Assemblée Nationale, après leur examen et adoption en première lecture.

On signale que la loi d’habilitation devrait permettre au Président de la République de proroger l’état de siège dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu autant de fois que la nécessité l’exigerait, à savoir tous les 15 jours, durant toute la période où les deux chambres du Parlement seraient en vacances.

S’agissant des dernières journées de la session ordinaire, on retient que la plénière du mercredi 15 décembre était consacrée à l’examen et au vote de la loi rectificative du Budget 2021 ainsi que de la loi des finances pour l’exercice 2022. C’était après la présentation de leurs axes principaux par la Commission Ecofin et Bonne gouvernance. Selon les suffrages exprimés à cette occasion, 95 sénateurs sur 95 se sont prononcés à chaque vote en faveur de ces deux textes.

Il convient de relever que la loi rectificative du budget 2021, adoptée en des termes identiques au niveau des deux chambres du Parlement, n’attend plus que d’être envoyée au Président de la République pour promulgation.

Quant à la loi des finances pour l’exercice 2022, votée en des termes différents, elle va faire l’objet d’un travail d’harmonisation au niveau de la Commission mixte paritaire Sénat-Assemblée Nationale, avant son transfert au Chef de l’Etat. On laisse entendre que la chambre haute du Parlement a dégagé plus de 97 millions de francs d’excédents, ce qui implique une revisitation commune des postes des dépenses et de recettes.

On indique que la loi portant reddition des comptes pour le budget 2020, également votée en des termes non identiques au niveau des deux chambres du Parlement, sera aussi envoyée à la Commission mixte paritaire des deux chambres du Parlement.

Les observateurs pensent qu’une session extraordinaire va s’imposer pour le toilettage exhaustif de la loi des finances 2022 dans les deux chambres.

LP