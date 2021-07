La baisse des prix des billets d’avions se précise

Les pourparlers se poursuivent entre le Ministre de l’Economie Nationale, Jean-Marie Kalumba et les responsables des compagnies aériennes sur la baisse effective des prix des billets d’avions. La dernière réunion remonte à la semaine passée où un tête-à-tête a eu lieu entre l’autorité de tutelle et les responsables de Congo Airways, CAA, Kin Avia, Serve Air, Mwant Jet, de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC), de l’Autorité de l’Aviation Civile du Congo (AAC) et de la Régie des Voies Aériennes (RVA). Le patron de l’Economie Nationale leur a fait part de l’évolution positive du dossier relatif à leurs revendications présentées lors des discussions pour une éventuelle révision à la baisse des coûts des titres de voyage pour les vols nationaux.

Il s’agit en effets des charges qui pesaient, d’après les aviateurs, sur leurs structures des prix. Le ministre a affirmé à ses interlocuteurs que 80% de recommandations avaient trouvé satisfaction de la part du gouvernement. Parmi les requêtes qui ont trouvé satisfaction ; il y a notamment:

-La réduction de la taxe d’autorisation d’importation d’un avion qui est passée de 70 000 USD à 10 000 USD ;

-L’exemption des droits de douanes à l’importation et l’exportation des pièces de rechange et autres consommables des avions,

-La mise en place d’un mécanisme allégé de dédouanement des pièces de rechange,

– La réduction de la redevance sur le parking (250 USD à Ndjili contre 30USD et 50 USD dans les pays voisins),

La réduction

des taxes RVA

L’extraction de la redevance sûreté et sécurité de la RVA sur le prix du billet.

Il sied de noter que le gouvernement a aussi décidé la réduction du taux de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) de16% à 8% sur le tarif du transport aérien.

Les aviateurs avaient aussi sollicité la baisse du prix du carburant à 0,5USD par litre. Cette requête a été jugée irréaliste car le ministère de l’Economie Nationale et les pétroliers, au regard du caractère sensible de ce produit stratégique. Néanmoins, les discussions se poursuivent autour de la structure des prix des produits pétroliers.

Déjà à ce stade, Les aviateurs se sont dits satisfaits de l’implication du ministre de l’Economie pour aboutir à ces résultats qui satisfassent toutes les parties. «Nous remercions l’autorité d’avoir été notre porte-parole au niveau du conseil des ministres et pour avoir obtenu en notre faveur des avantages qui ne sont pas négligeables. Je voudrais également le remercier pour son esprit de coopération, son esprit diplomatique et son esprit de vouloir faire avancer les choses. Et je suis certain que nous sommes sur la bonne voie», a reconnu le Directeur Général de Kin Avia, Jacob ÉRIC.

Même satisfaction côté Autorité de l’aviation civile en RDC. «Nous repartons avec un sentiment d’avoir été entendus. Nous croyons que nous irons de l’avant. La réunion que nous avons eu était très utile et nous remercions le ministre de l’Economie nationale qui est avec nous», a affirmé le Directeur Général adjoint de l’AAC, Hyppolite MWAKA.

Pour rappel, à l’issue de la neuvième réunion du conseil des ministres, il a été annoncé que les efforts du Gouvernement devraient aboutir à une réduction du coût du billet d’avion sur tous les trajets. Par conséquent, la baisse devrait varier entre 45% et 70%, selon les itinéraires. A titre d’exemple, un billet Kinshasa–Goma pourrait s’acheter à moins de 200USD au lieu de 340USD et celui de Kinshasa–Gbadolite tournera autour de 150USD au lieu de 480USD.

Ces résultats seront sanctionnés par des textes juridiques appropriés que le Ministre de l’Économie Nationale soumettra bientôt aux instances gouvernementales pour approbation.Perside Diawaku