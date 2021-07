La 1ère édition du Trophée M.T.Kasalu a vécu à Fleuve Congo Hôtel !

Cinq mamans congolaises, à savoir Marthe Kasalu, épouse de feu Etienne Tshisekedi, Annie Nzinga Chebeya, épouse de l’activiste des droits de l’homme assassiné, Floribert Chebeya, Madeleine Mukwege Mapendo, épouse du Dr Dénis Mukwege, Pauline Opanga Lumumba, épouse de Patrice Emery Lumumba et Muilu Marie, épouse du prophète Simon Kimbangu, ont obtenu le prix d’excellence, dénommé : « Trophée M.T. Kasalu Femme d’Honneur ». C’était au cours de la cérémonie officielle du lancement de la première édition, par la LIZADEEL (Ligue de la Zone Afrique pour la Défense des Droits des Enfants et Elèves), et la remise du Trophée et des diplômes de mérite aux heureuses nominées, le vendredi 25 juin 2021, à Fleuve Congo Hôtel dans la commune de la Gombe.

Une cérémonie haute en couleur rehaussée par Guylain Nyembo, Esther Kamuanya Biayi et Dr Jean-Pierre, respectivement Directeur de cabinet du Chef de l’Etat, Directeur de cabinet adjoint du Ministre du Genre, Famille et Enfant, et Directeur de l’UNESCO en poste à Kinshasa. Sénateurs, députés, diplomates en poste à Kinshasa et acteurs des différentes organisations de la société civile et autres ont été de la partie. Une projection de quelques minutes a été diffusée qui a illustré ces personnages aux côtés de leurs épouses nominées au front.

Godé Joseph Kayembe, Président du Conseil d’Administration de la LIZADEEL a dans son mot de circonstance donné la motivation et le contexte de la création de ce prix d’excellence qui entre, désormais dans le patrimoine immatériel national et dans le tout prochain jour à l’internationale.

Il s’est exprimé en ces termes : « Derrière un grand homme, il y a une grande dame qui, en sa qualité d’épouse et de compagne assume sa vie familiale et accomplit sa fonction de Mère de famille de façon exemplaire jusqu’à devenir modèle de référence ». Ce faisant, il a donné le portrait-robot de Maman Marthe Kasalu dont le prix porte son nom. Et d’ajouter : « Madame Marthe Tshisekedi ayant assumé avec honneur et dignité son rang d’épouse et de compagne d’un homme politique engagé dans un combat contre la dictature, l’intolérance, la corruption généralisée, et la paupérisation des populations congolaises, au point d’accélérer la déliquescence de l’Etat : devenant un modèle unique et référence, la personne de madame Kasalu Tshisekedi a inspiré la LIZADEEL, à créer ainsi un prix d’excellence dénommé : Trophée M.T. Kasalu Femme d’Honneur ».

Au nom du ministre du Genre empêchée, Esther Kamuanya a soutenu que le lancement de cette 1ère édition lancée par Lizadeel s’inscrit dans la feuille de route du gouvernement Sama Lukonde, à travers son ministère. En rappelant qu’au cours de chaque mois de mars dédié à la femme, le trophée M.T. Kasalu Femme d’honneur sera décerné aux mamans.

Quant à l’UNESCO qui a porté un appui de taille dans le processus de sa mise en œuvre, a salué l’initiative de la LIZADEEL, souhaite qu’il soit pérennisé, et a félicité les nominées, à demeurer des modèles au sein de la société.

Pour Annie Nzinga Chebeya, elle a rappelé à l’assistance les circonstances de l’assassinat odieux de son époux, Floribert Chebeya, lesquels remontent à sa détention dans les locaux de la police nationale congolaise.

La représentante de Maman Muilu a remercié maman Marthe qui vient de les valoriser, à travers ce prix.

Il y a lieu de retenir que c’est la demoiselle NORA, assistante de maman Marthe Tshisekedi, empêchée qui l’a valablement représentée au cours de cette 1ère édition. Deux parmi elles, en ont été primée à titre posthume, à l’occurrence de Mamans Pauline Opanga Lumumba et Muilu Marie.Jean-René Ekofo