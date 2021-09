La 1ère dame a présenté la vision de sa fondation à l’Apex Events

C’est la première fois qu’une Première Dame de la République Démocratique du Congo a pris part à la messe d’éminents professeurs d’universités, d’experts des différents domaines, organisé par Southern Utah University, dénommé «Apex Events», aux États-Unis d’Amérique. L’épouse du chef de l’État, Denise Nyakeru, a fait la fierté de la RDC lors de la présentation de la vision de la fondation qui porte son nom, le vendredi le 17 septembre 2021. Denise Nyakeru Tshisekedi était l’invitée d’honneur de «l’Apex Events» à Cedar City, dans la ville de l’Utah.

Dans son exposé, la présidente de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a présenté la vision globale de cette structure aux invités de marque de l’Apex Events. Notons que A.P.E.X, est un cadre d’échanges qui réunit des experts de plusieurs domaines pour un partage de connaissances.

C’était devant un auditoire composé d’éminents professeurs, étudiants et chercheurs de la prestigieuse Southern Utah University, Denise Nyakeru Tshisekedi a profité de cette tribune pour non seulement présenter la vision de la fondation, mais aussi faire le plaidoyer pour un accompagnement dans les secteurs dans lesquels œuvre sa Fondation. Car celle a été crée dans le souci de relever des défis auxquels les populations congolaises font face de façon quotidienne, à savoir la santé, l’éducation, le social, etc.

Les efforts menés par l’épouse du Chef de l’État pour l’éducation en particulier a poussé l’Apex a s’engager pour faciliter les connexions avec les potentiels partenaires désireux d’accompagner la vision de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, dont les fruits sont profitables à l’ensemble de la population congolaise (élèves, maraichers, intellectuels, etc). Bref, toutes les couches de la société congolaise sont bénéficiaire des œuvres et actes que pose la Fondation).

La coopération est l’une des clés de l’épanouissement, développement et émergence d’un pays, et d’une organisation telle que la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Notons que c’est grâce à ce partenariat entre la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi ‘’FDNT’’ et la Southern Utah University que les 5 boursiers du programme «EXCELLENTIA» poursuivent leurs études aux États-Unis d’Amérique. Un partenariat qui pourra à l’avenir augmenter le nombre de boursiers Excellentia aux Usa.

C’est grâce à cette détermination à accompagner la population congolaise, à redonner le sourire aux uns et aux autres, à soutenir les faibles afin d’avoir un «Congo Plus Fort», que la 1ère Dame, au travers sa fondation, ne cesse de s’investir pour le bien-être des Congolais, surtout sa jeunesse, qui constitue un gage pour un meilleur avenir du Congo dans les prochaines années. Les différentes missions de ladite fondation cadrent avec les objectifs du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa vision «le peuple d’abord», une vision qui a plusieurs défis à relever dans différents domaines.

Mission réussie pour la présidente de la fondation, pour d’une part visiter les boursiers qui séjournent aux USA, et d’autre part prendre part à cette grande messe des intellectuels du monde. C’est sur une note de satisfaction que la première Dame Denise Nyakeru Tshisekedi, a quitté la ville de Cedar city pour celle de New York.

Dorcas Nsomue Mpia