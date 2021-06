Kitenge Yezu : un sage aux conseils toujours avisés

Comme cela arrive souvent à plus d’un humain, Kitenge Yezu a été emporté par la mort, aux petites heures de la matinée d’hier lundi 31 mai 2021, sans la moindre annonce. Son séjour dans les couloirs de la mort n’a pris que quelques heures. Ainsi tout le monde est en train de le constater, il a laissé un grand vide autour du Président de la République, dont il était le Haut Représentant.

Durant les dernières années de sa vie, Kitenge Yezu était connu comme un sage pétri d’expérience, pondéré, toujours prêt à donner à quiconque des conseils avisés. Il était ce genre d’homme qu’on ne rencontre pas à chaque coin de rue. Naturellement, son remplacement ne va pas être facile dans le pré-carré de Félix Antoine Tshisekedi.

Dans sa volonté de construire un Congo nouveau, avec le concours de l’ensemble de nos compatriotes, le Chef de l’Etat aura forcément besoin d’un autre Kitenge Yezu. Car, dans le ciel politiquement encore trouble de la République Démocratique du Congo, il est très important, pour lui, d’avoir à ses côtés des hommes qui ne fonctionnent pas sous le coup de l’émotion. Il lui faut des collaborateurs qui savent garder leurs têtes froides et délivrer des conseils qui apaisent les esprits.

Kitenge Yezu, c’était aussi une personnalité dotée d’une capacité extraordinaire de communiquer. Un peu à la manière de Donald Trump, le tout récent président sortant des Etats-Unis d’Amérique, il avait choisi les tweets pour imprimer sa marque indélébile sur les débats politiques.

On rappelle que sa contribution fut déterminante dans le processus de mise sur pied de l’Union Sacrée de la Nation, la plate-forme politique née des cendres de la coalition FCC-CACH, à l’initiative du Président de la République. Même si Union Sacrée de la Nation est une œuvre de Fatshi, celui-ci s’était appuyé sur des hommes de confiance qui avaient reçu mission de déblayer le terrain en faisant la battue des troupes dans tous les bois, et Kitenge Yezu était de ceux-là. Le défunt Haut-Représetant n’hésitait jamais de prendre place sur des chaises même bancales pour écouter ses interlocuteurs et transmettre ses avis et considérations au Chef de l’Etat en vue de l’ultime décision.

Pendant la période préparatoire de la venue au monde de l’USN, le Chef de l’Etat a donc su compter sur des hommes de qualité, dont le premier était sans nul doute Kitenge Yezu. En cette circonstance fort douloureuse, Le Phare se fait le devoir de lui rendre un hommage appuyé. Le quotidien du boulevard du 30 Juin se souvient d’un homme qui lui était très proche et qui, durant des décennies, a su garder des rapports d’une extrême cordialité avec ses animateurs. Que le Très Haut accorde à l’âme de l’illustre disparu le repos éternel.

Kimp