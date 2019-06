Kinshasa- Luanda- Kigali : paix et développement

En marge de la participation aux funérailles d’Etienne Tshisekedi, père de leur homologue Félix Antoine Tshisekedi, les présidents rwandais Paul Kagame et angolais Joao Lourenço, se sont réunis dans une tripartite le vendredi 31mai 2019 dans la résidence du Chef de l’Etat congolais, à N’Sele. Deux préoccupations majeures ont émergé du communiqué final ayant sanctionné cette rencontre, à savoir la volonté partagée de trois Chefs d’Etat de promouvoir une paix durable en Afrique Centrale mais aussi de booster le développement, à travers des actions visant une plus grande intégration économique régionale.

Les trois présidents ont renouvelé leur engagement à conjuguer leurs efforts pour éradiquer les forces négatives, internes et externes opérant sur le territoire congolais, afin de garantir la stabilité de la sous-région. Ils ont également reconnu la nécessité de renforcer leurs échanges dans les domaines les plus divers de la coopération bilatérale. S’agissant par exemple de la RDC et de l’Angola, l’accord de principe pour la relance du trafic ferroviaire entre Kolwezi, Dilolo et Bengwela est d’ores et déjà acquis.

Les observateurs notent qu’entre Kinshasa, Luanda et Kigali, le langage n’est plus à la méfiance ou aux préparatifs de guerre, mais plutôt à la mise en œuvre des projets communs de développement, de manière à créer des richesses pour le bonheur des peuples congolais, angolais et rwandais. On pense que le changement de gouvernance au sommet de l’Etat congolais, avec l’avènement au pouvoir de Félix Tshisekedi, est porteur d’une nouvelle vision des relations sous-régionales, dans le sens d’une plus grande proximité et solidarité entre voisins. Kimp

Communiqué final sanctionnant la rencontre tripartite Angola-Rwanda-RD Congo à N’Sele (Kinshasa)

Il s’est tenu, à Kinshasa – N’Sele, un mini-sommet entre les Chefs d’Etat de l’Angola, Son Excellence Monsieur Joâo Gonçalves Lourenço, du Rxwanda, Son Excellence Monsieur Paul Kagame et leur hôte de la République Démocratique du Congo, Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekesi Tshilombo, en marge des obsèques de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, d’heureuse mémoire.

D’entrée de jeu, Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a vivement remercié, au nom du peuple congolais et de sa famille, les Chefs d’Etat qui ont daigné rehausser de leur présence cette cérémonie mémorable. Leur présence, a-t-il souligné, constitue une marque de sympathie et d’amitié d’une part, et de respect pour la mémoire de l’illustre disparu, d’autre part.

Les Chefs d’Etat ont, au cours de cette rencontre, abordé les questions du développement et de coopération de la Sous-région avec un accent particulier sur le rétablissement de la sécurité dans l’ensemble de la Région des Grands Lacs.

Après des échanges très fructueux, dans un climat de convivialité, ils ont convenu de ce qui suit :

1. S’agissant de la question de la sécurité : de renforcer l’axe Congo-Angola-Rwanda (CAR), auquel ils associeront d’autres Chefs d’Etat de la Région, pour trouver les voies et moyens d’éradiquer le phénomène des groupes armés congolais et étrangers ainsi que toutes les questions liées à la sécurité des Etats.

Dans ce même contexte, ils ont décidé de la redynamisation de la Cobnférence Internatonale pour la Région des Grands Lacs, CIRGL, en sigle, cadre idéal pour la résolution des problèmes de la Sous-Région ;

2. Sur le plan du développement et de la coopération régionale ; de l’intensification des échanges économiques et commerciaux et de la réhabilitation du chemin de fer Kolwezi-Dilolo pour rejoindre Benguela en Angola ;

3. Les officiels de haut rang de trois pays concernés, qui ont pris part à cette tripartite, sont chargés de prendre des mesures appropriées pour la mise en œuvre des résolutions susdites.

Fait à Kinshasa (N’sele), le 31 mai 2019

S.E. Joâo Manuel Gonçalves Lourenço

Président de la République d’Angola

S.E. Paul Kagame

Président de la République du Rwanda

S.E. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo

Président de la République Démocratique du Congo