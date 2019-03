Kinshasa : l’ex-Maison Schengen a rouvert ses portes

Après plus d’une année de fermeture, l’ex- Maison Schengen, débaptisée et appelée désormais Centre Européen des Visas, a rouvert ses portes hier mercredi 6 mars à son siège, sur l’avenue ex-24 novembre, dans la commune de Gombe. Cette cérémonie riche en couleurs et en symboles a été marquée par la présence du Directeur de cabinet du Président de la République, Vital Kamerhe, et de son Conseiller Spécial en matière de sécurité, François Beya.

Aucun membre du gouvernement Tshibala n’y était signalé.

L’Union Européenne était représentée par le Chargé d’Affaires par intérim de l’ambassade de Belgique à Kinshasa, Philippe Brochain.

On signale que la réouverture de l’ex- Maison Schengen intervient après la signature d’un Protocole d’accord entre la République Démocratique du Congo, représentée par le Conseiller Spécial du chef de l’Etat en matière de sécurité, François Beya, et l’Union européenne, représentée par le Chargé d’Affaires intérimaire de l’ambassade de Belgique à Kinshasa.

Des officiels et des journalistes présents à la cérémonie ont eu le privilège de visiter les bureaux de l’ex-Maison Schengen et d’être suffisamment informés de toutes les étapes du traitement et de l’obtention du visa pour entrer sur le sol européen. Quelques demandeurs de visa ont été autorisés d’introduire, à titre symbolique, leurs dossiers pour obtenir les visas Schengen.

Ils ont exprimé leur satisfaction suite à la réouverture de ce qui s’appelle désormais Centre Européen de Visas, après une année de calvaire pour les formalités de demande et d’obtention des visas.

Notons que 17 pays de l’espace Schengen sont représentés par le Centre Européen de Visas. Eric Wemba

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le nouveau Centre Européen des Visas (CEV) de Kinshasa accueillera le public sur rendez-vous à partir de ce vendredi 8 mars.

Après une année de fermeture de la Maison Schengen à Kinshasa, les personnes qui résident en RDC peuvent dès à présent introduire leur demande de visa Schengen auprès du nouveau Centre européen des Visas (CEV en sigle) à Kinshasa.

Le Centre Européen des Visas est le centre de collecte des demandes de visa Schengen à destination de la Belgique et des 17 Etats Schengen que la Belgique représente en RDC.

«Nous nous réjouissons du fait que des familles pourront à nouveau voyager facilement, les artistes pourront exposer leur art et les investisseurs et officiels pourront se déplacer pour explorer le potentiel de coopération entre nos pays » a dit le Chargé d’Affaires a.i. de l’Ambassade du Royaume de Belgique, M. Philippe Bronchain qui a guidé la presse et le corps diplomatique des Etats Schengen lors d’une visite au CEV ce mercredi 6 mars.

Des changements importants ont été apportés au fonctionnement du service visa. « Toutes les installations de l’ancienne Maison Schengen ont été réaménagées. Afin de garantir le confort et la sécurité des demandeurs de visa, un dispositif de rendez-vous a été mis en place. Cette innovation permet d’éviter de longues heures d’attente lorsque les demandeurs de visa se présentaient le matin tôt pour déposer leur demande » a précisé le Chargé d’Affaires a.i.

Les 17 Etats Schengen sont : Allemagne ; Autriche ; Estonie ; Finlande ; France ; Hongrie ; Italie ; Lettonie ; Lituanie ; Grand-Duché de Luxembourg ; Norvège ; Pays-Bas ; Portugal ; Slovaquie ; Tchèque ; Slovénie ; Suède.

• Dorénavant chaque voyageur crée lui-même son rendez-vous, gratuitement, via le site internet www.CEV-KIN.eu. Après avoir rempli le formulaire de demande de visa en ligne, le demandeur choisit une date de rendez-vous au CEV, par exemple la première plage horaire disponible ou une plage ultérieure qui lui convient mieux. Le rendez-vous est nominatif et non-transférable.

• Le voyageur recevra une confirmation de ce rendez-vous par email. Cet email confirmant l’heure et l’identité du détenteur du rendez-vous doit être présenté par le voyageur à l’entrée du CEV. L’accès sans rendez-vous n’est pas possible. Les familles et les groupes pourront créer un rendez-vous groupé.

• Le mécanisme pour prendre rendez-vous en ligne est opérationnel depuis ce 6 mars, sur le site internet www.CEV-KIN.eu.

• L’accès au bâtiment est possible à partir de 30 minutes avant le rendez-vous et ce jusqu’à l’heure exacte du rendez-vous. La ponctualité garantit le confort et permet de respecter l’heure des rendez-vous ultérieurs pour l’ensemble du public.

• Chaque rendez-vous prend 15 minutes : la biométrie du voyageur est captée et le demandeur de visa dépose son dossier papier.

Nous encourageons vivement les voyageurs à introduire un dossier complet, car l’examen d’une demande de visa et sa décision se font sur base des documents soumis. Des listes indicatives de documents à soumettre se trouvent sur le site du CEV afin d’aider le public à composer son dossier.

Toute information utile est disponible sur www.CEV-KIN.eu.

Kinshasa, le 06 mars 2019