Kinshasa: le tronçon Victoire – Ethiopie rouvert à la circulation

Après d’intenses travaux de bétonnage de l’avenue Victoire, sur son tronçon compris entre les avenues Kasa-Vubu et Ethiopie, exécutés par l’entreprise Adi-Construct, le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka, a procédé à sa réouverture le lundi 27 avril 2020. C’était en présence des bourgmestres des communes de Kalamu et Kasa-Vubu, et d’une nombreuse foule de curieux, constitués en majorité d’usagers de la route.

Dans son mot de circonstance, l’autorité urbaine, à l’aide d’un mégaphone, a invité automobilistes, piétons et résidents du périmètre de cette artère à assurer efficacement sa protection, notamment en évitant d’y déverser des immondices et des eaux usées. Visiblement heureux de voir ce tronçon faire peau neuve, 6 ans après sa dégradation totale, les populations environnantes et d’autres kinois ont exprimé leur soutien au Gouverneur Gentiny Ngobila Mbaka pour sa détermination à moderniser la voirie urbaine.

Faisant d’une pierre deux coups, il a réitéré son message de sensibilisation contre la pandémie de coronavirus, en vue de contrer la chaîne de propagation à travers la capitale. Il a rappelé notamment le respect des règles d’hygiène et des gestes barrières, édictés par l’Organisation Mondiale de la Santé(OMS) et relayés par le Chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi. Il a également insisté sur le port obligatoire des masques, la distanciation sociale, le lavage régulier des mains avec du savon ou une solution hydro alcoolique, le toussotement ou exténuement dans le pli du coude, etc.

Signalons que cette cérémonie d’inauguration était précédée de la visite d’inspection des travaux de réhabilitation de quelques artères de la commune de Matete, du reste déjà visités en date du 17 mars 2020.

Par la même occasion, il a procédé à la distribution gratuite des centaines des masques de protection à la foule présente au croisement des avenues Victoire et Ethiopie, leur demandant de les porter aussitôt. Séance tenante, quelques notables de Kasa-Vubu, dont Verckys Kiamuangana Mateta, des piétons, des conducteurs d’automobiles et motocyclistes (Wewa), servis gracieusement par l’autorité urbaine lui ont exprimé, de vive voix, leur satisfecit.

Il y a lieu de rappeler que cette voie de circulation d’utilité publique s’était sérieusement dégradée, jusqu’à se transformer en bourbier, suite à l’incivisme de ses riverains, qui l’avaient carrément transformée en dépotoir.

Notons également que le cortège du gouverneur s’est engagé, peu après, dans la campagne de sensibilisation de ses administrés contre le coronavirus, en passant notamment par Ngaliema, Kintambo/Magasins, Huileries, Kalembe-Lembe, ex-24 Novembre jusqu’à l’Hôtel de ville de Kinshasa.

Jean-René Ekofo