Kinshasa-Kigali : l’heure du partage de la paix

Entre Kinshasa et Kigali, le dégel des relations bilatérales est en marche. Plombée par des années de guerres et rébellions dans la partie Est de la République Démocratique du Congo, avec pour commanditaires le Rwanda d’abord, l’Ouganda ensuite, la coexistence pacifique est en train de devenir réalité. La rencontre en deux phases entre les présidents Félix Antoine Tshisekedi et Paul Kagame, le vendredi 25 janvier à Rubavu et le samedi 26 janvier à Goma, pour évaluer les dégâts matériels de l’éruption volcanique du Nyiragongo des deux côtés de la frontière commune, a rapproché davantage les deux personnalités, leurs pays et leurs peuples.

La philosophie des deux Présidents est que la RDC et le Rwanda ont plus à gagner dans un avenir de paix, d’amitié et de fraternité que dans l’exhumation d’un passé de conflits armés, de haine et de vengeance. A ceux qui critiquent ses contacts avec Kagame, au motif que le tableau du passé négatif ne devrait pas être effacé, le Président congolais, Félix Antoine Tshisekedi, ne cesse de répéter que la page de la conflictualité doit être tournée n’ayant donné aucun résultat. Le temps est à l’expérimentation de la recette du bon voisinage.

A ce sujet, trois accords ont été signés en marge des visites bilatérales des deux Chefs d’Etat au Rwanda et en RDC, notamment celui portant sur la promotion et la protection des investissements entre les ministres du Commerce extérieur des deux pays, celui sur la Convention la prévention de la double imposition et de l’évasion fiscale dans le secteur des impôts sur les revenus signés entre les ministres des Finances ainsi que celui relatif au Protocole d’accord de coopération entre Sakima Sa (Société Aurifère Kivu-Maniema) et Dither LTD.

Lors du point de presse commun animé avec son homologue du Rwanda, Félix Antoine Tshisekedi a déclaré, notamment : « Nous avons perdu beaucoup d’années en se regardant comme des chiens de faïence. Le moment est venu de partager la paix, l’amour et des échanges fraternels et économiques entre les deux pays…Ne pas s’intégrer dans la Communauté Economique de l’Afrique de l’Est est contreproductif pour notre pays. Le commerçant rwandais est plus favorisé par rapport à son frère congolais. Le prix des denrées vendues à Rubavu coûtent et le commerçant congolais préfèrent acheter au Rwanda, car ce dernier bénéficie des avantages douaniers du fait de son appartenance à la Communauté. En entrant dans ce club, nous allons booster notre économie ».

Et très souvent, il ne cesse de rappeler à tous que la présence du pays au cœur de l’Afrique, avec neuf voisins, est un accident de la nature et de l’histoire, que personne ne pourra jamais changer. Moralité : il faut apprendre à vivre dans la paix et la fraternité.

Kimp

COMMUNIQUE CONJOINT SANCTIONNANT LA RENCONTRE BILATERALE ENTRE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA DU 25 AU 26 JUIN 2021

A la suite de l’éruption volcanique du Nyiragongo qui a eu lieu le 22 mai 2021 et des séismes consécutifs qui ont touché les villes de Goma en République Démocratique du Congo et de Rubavu en République du Rwanda, les Présidents Félix-Antoine TSHISEKEDI et Paul KAGAME ont procédé à la visite des sites et des infrastructures qui ont été endommagés par cette catastrophe naturelle.

C’est dans ce cadre que le Président de la République Démocratique du Congo, Son Excellence Monsieur Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO a effectué une visite le vendredi 25 juin 2021 à Rubavu au Rwanda.

A son tour, le Président de la République du Rwanda, Son Excellence Monsieur Paul KAGAME a effectué une visite le 26 juin 2021 à Goma en République Démocratique du Congo.

Les deux Chefs d’États ont visité la grande fissure traversant la ville de Rubavu (au Rwanda) ainsi que la route de Kibati, dans la ville de Goma (en République Démocratique du Congo), qui a été coupée par la lave. Ils ont pu évaluer l’ampleur des dégâts de part et d’autre et ont convenu de renforcer les mécanismes conjoints de prévention et de gestion des catastrophes naturelles.

La République Démocratique du Congo remercie la République du Rwanda pour son hospitalité spontanée et l’accueil qu’elle a réservé aux populations congolaises déplacées à la suite de l’éruption volcanique.

A Rubavu comme à Goma, les deux Chefs d’États se sont retrouvés en tête-à-tête autour des sujets d’intérêt commun.

Ils ont convenu de poursuivre leurs efforts mutuels pour mettre fin à l’insécurité dans la région et de créer les conditions favorables au développement des investissements, du commerce transfrontalier et de la coopération économique entre les deux pays en vue de consolider la paix et promouvoir une prospérité partagée.

COMMUNIQUE CONJOINT SANCTIONNANT LA RENCONTRE BILATERALE ENTRE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU RWANDA DU 25 AU 26 JUIN 2021

Goma, le 26 juin 2021

Cellule de Communication

Ils ont aussi discuté des grands défis du continent africain notamment les efforts en cours pour lutter contre la pandémie à Covid-19. Les deux parties ont signé trois textes :

1. L’Accord entre le Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) et le Gouvernement de la République du Rwanda sur la promotion et la protection des investissements : signé par le Ministre congolais du Commerce Extérieur et la Ministre rwandaise du Commerce et de l’industrie ;

2. La Convention entre la République Démocratique du Congo et la République du Rwanda en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu : signée par le Ministre congolais des Finances et le Ministre rwandais des Finances et de la Planification économique ;

3. Le Protocole d’accord de coopération entre la Société Aurifère du Kivu et du Maniema (SAKIMA SA) et DITHER LTD : signé entre le Directeur Général de l’entreprise publique congolaise et le Directeur Général de l’entreprise privée de droit rwandais.

Les deux Chefs d’Etats ont réitéré leurs engagements à poursuivre leur collaboration pour la consolidation des relations entre les deux pays pour le bénéfice de leurs populations respectives.

Ces visites accompagnées des échanges se sont déroulées dans une atmosphère empreinte de cordialité, de fraternité et de compréhension mutuelle.

Cellule de Communication du Chef de l’Etat