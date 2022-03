Kinkole : une importante quantité de drogues incinérée

La ville de Kinshasa a enregistré ces temps derniers des taux élevés de consommation de toutes sortes de drogues. Il s’agit du chanvre, de l’alcool indigène, du fameux « bombé », poudre extraite des pots d’échappement de véhicules, de la cocaïne et de l’Efedrine. Des ONG de lutte contre la toxicomanie ont beau livrer une lutte acharnée, appuyée par des campagnes médiatiques, la jeunesse délinquante kinoise qui a perdu tous ses repères, a choisi de basculer poings et pieds liés dans ce fléau. Ce qui a fait dire à un observateur que n’ayant pas réussi à réduire la consommation de la cigarette, les militants anti-toxicomanie sauront-ils un jour remporter la bataille ?

Des observateurs voient dans la campagne de répression, une chance de s’en sortir, surtout que les membres du réseau de la toxicomanie sont tous traqués par la police. De la culture à la vente, en passant par la fabrication et le conditionnement, ainsi que par la consommation, aucune filière n’est à l’abri des poursuites judiciaires. Même le stockage et le transport sont également prévus et punis par la loi sur la lutte contre la toxicomanie.

La semaine dernière, des commissariats urbains de la ville de Kinshasa avaient lancé des opérations de chasse à la drogue. Pendant tout le mois de février et début mars, dans des maisons d’habitation, des chambres à coucher transformées en dépôts clandestins, des bicoques et maisonnettes , le commerce de la drogue attirait chaque soir ou chaque nuit, des dealers vers des vendeurs. Bilan de ces opérations : une quantité significative de drogues, particulièrement le cannabis, le «bombé» et le produit pharmaceutique «Efedrine» ont été saisis dans plusieurs mini-dépôts, dans les petits marchés de Kinshasa.

Au Groupe de lutte contre la criminalité et stupéfiants, cette saisie a fait l’objet d’une garde particulière. Le commissaire supérieur adjoint Bontala Sylas, a veillé à ce que ces produits, dont la consommation est fortement prohibée, ne fassent l’objet de soustraction frauduleuse à la demande de certains trafiquants. Grâce à cette surveillance accrue, les sacs de chanvre, des «bombés» et des lots du produit Efedrine, ont été soumis au Procureur près le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, qui a décidé qu’ils soient incinérés.

Samedi 19 mars 2022, une forte délégation composée des représentants de cet office, du Commissariat provincial de la police ville de Kinshasa et d’autres services importants de l’Etat, a quitté le centre-ville pour la bourgade de Kinkole, où se trouve installé le Centre d’enfouissement technique des déchets, construit avec l’appui de l’Union européenne. Aussitôt après son arrivée, cette délégation a assisté, sur instruction de l’autorité judiciaire, à l’incinération de toutes ces drogues. Au vu des cendres, le chef de la délégation a estimé que la mission était bien accomplie et un rapport circonstancié sera transmis au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe.

J.R.T.