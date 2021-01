Katumbi, Bemba et Kabund de nouveau avec Fatshi

Après avoir échangé, en fin d’année, et plus précisément le samedi 26 décembre 2020, Moïse Katumbi, présent d’Ensemble pour la République, Jean-Pierre Bemba, président du MLC (Mouvement de Libération du Congo) et Jean-Marc Kabund, président intérimaire de l’UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social), se sont retrouvés une fois de plus, hier mercredi 13 janvier 2021, autour du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui passe désormais pour l’Autorité morale de l’Union Sacrée de la Nation. Officiellement, on laisse entendre qu’ils ont poursuivis leurs échanges autour des points discutés lors de leur dernière rencontre. Aucune déclaration n’a été faite aux médias.

Mais les observateurs pensent qu’ils ont débattu sûrement des questions liées aux enjeux politiques de l’heure, notamment la mise en œuvre de l’Union Sacrée de la Nation, l’élection prochaine des membres du futur Bureau définitif de l’Assemblée nationale, le travail de l’Informateur Bahati chargé d’identifier la majorité parlementaire, le format et la composition du futur gouvernement, la vague d’adhésions des « kabilistes » à la nouvelle méga plateforme politique en gestation, etc.

Ces différentes rencontres ne manqueront pas de livrer, dans les jours à venir, et probablement avant la fin de la session extraordinaire de l’Assemblée nationale, leurs secrets. Kimp