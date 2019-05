Kasaï Oriental : le sénateur Ilunga fixe 4 priorités au nouveau gouverneur

Fort de sa longévité – à savoir plus de 30 ans – en tant qu’opérateur économique au Kasaï Oriental, le sénateur Guy Ilunga Civuila attend avec impatience, à l’instar de nombreux fils et filles de cette province, la passation des pouvoirs entre le gouverneur intérimaire sortant, Jean-Pierre Mutanda, et le nouveau gouverneur élu, Jean Maweja Muteba. Fraichement élu, lui aussi, comme un des représentants de cette province à la Chambre haute du Parlement, il refuse de verser dans l’euphorie.

Lucide, il préfère de se focaliser sur les défis qui attendent le nouveau animateur de l’exécutif provincial. A son avis, si Jean Maweja Muteba tient à porter sa province vers le développement, il devrait s’inscrire dans la vision du nouveau Chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi, laquelle repose sur quatre axes prioritaires : 1. Sécurité ; 2. Relance des activités économiques ; 3. Social ; 4. Bonne gestion des finances publiques.

Concrètement, le nouveau gouverneur du Kasaï Oriental devrait s’investir dans la sécurisation des personnes et de leurs biens, l’assainissement du climat des affaires et partant des investissements, l’amélioration du social de ses administrés, la mobilisation maximale des recettes et leur utilisation selon les normes requises.

L’on pense que les recommandations du sénateur Augustin Ilunga découlent du constat de la montée de l’insécurité et du banditisme à Mbuji-Mayi comme dans plusieurs contrées de la province, de la réduction drastique des projets d’investissement, du manque criant d’emplois et de l’aggravation de l’exode rural, de la paupérisation avancée des populations et de la déliquescence des infrastructures de base, ainsi que de la gestion peu orthodoxe des taxes provinciales diverses. Bref, son souci est que le nouveau gouverneur du Kasaï Oriental, Jean Maweja Muteba place son mandat sous le signe de la paix, de la sécurité et du développement de cette province.

Kimp