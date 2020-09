Kamerhe : liberté provisoire refusée pour la douzième fois

Les avocats de Vital Kamerhe sont infatigables. Pour la douzième fois,

ils ont introduit une demande de liberté provisoire, et pour la

douzième fois, leur demande a été rejetée. À juste titre d’ailleurs

car nous avons affaire ici à un condamné formel et non à un prévenu.



S’agissant de la dernière demande de mise en liberté provisoire

introduite au niveau de la Cour d’Appel à l’issue d’une audience à

laquelle le condamné Kamerhe n’a pas comparu physiquement, le rejet

n’a surpris que les avocats du prisonnier qui continuent de soutenir

que leur client serait innocent.



Cette affirmation, on le sait, a été battue, avec la manière, en

brèche en grande instance par les avocats de la République. Au reste,

c’est à la faveur de la démonstration du détournement des fonds

destinés aux maisons préfabriquées que les téléspectateurs de la Rtnc

ont appris à faire désormais la distinction entre le vol et le

détournement. La jurisprudence congolaise en cette matière a été

rappelée à l’occasion et devrait, à partir de ce triste procès, servir

de leçon à tous ces cadres qui orchestrent des détournements mais en

prenant soin d’exposer uniquement leurs collaborateurs.

De l’avis général, le marché des maisons préfabriquées reste un vrai

scandale. La défense de Jammal s’est récemment chargée de nous le

rappeler en révélant que le libanais n’aurait finalement touché que 3%

de la somme libérée. Au cas où cette dénonciation se révélerait

fondée, il convient de s’interroger sur la destination prise par les

97% manquants. Pourquoi, depuis que cette dénonciation a été faite,

les audiences en appel peinent-elles à se dérouler ?

En tout état de cause, une chose est sûre, l’argent est sorti des

caisses de l’Etat pour un résultat qui révolte. Pius Muabilu, ministre

d’Etat en charge de l’Urbanisme et Habitat qui a récemment fait un

tour au camp Tshatshi où sont érigées les maisons préfabriquées, a

dénoncé le tripatouillage qui a caractérisé l’exécution de ce marché

où tout est presqu’a refaire.

Alors, soutenir comme le font certains culottés, qu’il n’y a pas eu

détournement, c’est insulter l’intelligence collective. Et solliciter

à l’infini la liberté provisoire pour des individus impliqués jusqu’au

cou dans le dossier c’est militer pour une descente infinie aux enfers

de la République.

Quand on a posé des actes contraires à la morale, on doit avoir le

courage de s’assumer.

L.P.