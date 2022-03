Journée de la femme : les notes noires

Le monde a célébré hier mardi 8 mars la Journée universelle des droits de la femme. Sur le plan national tout comme international, l’accent a été mis sur l’autonomisation de la femme, qui est la voie la plus sûre vers l’égalité des sexes, l’éradication de la pauvreté et une croissance économique inclusive.

Qu’avons-nous constaté pendant la journée d’hier à Kinshasa? En effet, la journée a pris l’allure d’une fête dans les artères de la capitale. Déjà la veille, différents lieux de négoce de Kinshasa ainsi que des maisons de couture et salons de coiffure de la ville étaient bondés de monde jusque tard dans la nuit. Au marché central de Kinshasa, l’atmosphère a ressemblé à celle des journées préparatoires de la fête du nouvel an.

De même dans la matinée d’hier, des femmes au travail étaient pour la plupart habillées en tenues « de gala » pour aller participer à des cérémonies de réjouissance pendant la journée. Dans plusieurs entreprises, il y a même eu des fonds débloqués pour la circonstance. La fête proprement dite a commencé dans l’après-midi pour se terminer tard dans la soirée. Certains bars et terrasses ont proposé hier mardi un «fantastique brunch» avec «une réduction de 10% pour les femmes uniquement», sans compter différents concerts organisés à travers la ville pour la circonstance.

Le triste constat est qu’au lieu de faire un état des lieux sur le combat mené par la femme pour la reconnaissance de ses droits, on a plutôt observé des femmes en train de se pavaner en ville pour chuter dans des bars et des boîtes de nuit. Les femmes devraient plutôt se remettre en question et faire le bilan, à travers des conférences et des journées de réflexion, sur leur niveau de représentation dans les institutions de la République, leur accession aux grades de commandement en milieu professionnel, penser à leurs consœurs maraichères, vendeuses de pains, de beignets…afin de jauger le niveau d’avancement de leurs droits.

Hélas, les femmes ont préféré la facilité.

Une journée ordinaire

dans les milieux ruraux

Contrairement aux citadines, la journée de la femme est passée inaperçue aux femmes vivant dans les villages, la campagne, les forêts ou dans la brousse. Elles se sont livrées à leurs occupations habituelles (travaux de champs ou de ménage, petit commerce, etc.) sans pourtant savoir qu’il y a des thèmes spécifiques qui leur étaient réservés aussi bien sur le plan national qu’international.

Malheureusement, nous assistons à ce scénario chaque année. On a comme l’impression que cette catégorie des femmes est toujours marginalisée alors que sur le terrain, c’est elles qui mettent réellement en pratique le thème sur l’autonomisation de la femme. Elles s’en vont chaque matin dans les champs pour cultiver afin de trouver de quoi nourrir leurs familles. Elles exercent de petits métiers (vente des bois, cacahuètes, bananes,…) pour nouer les deux bouts du mois. Cette catégorie des femmes n’a pas besoin d’autant de discours auxquels nous assistons chaque jour dans le cadre des droits de la femme. Elles se battent plutôt seules afin de subvenir à leurs besoins, sans attendre une aide venant des ministères des Affaires Sociales, du Genre, du Développement Rural, des PME (Petites et Moyennes Entreprises), de l’Agriculture, etc.

Ainsi donc, si les décideurs politiques congolais souhaitent réellement que la majorité de femmes deviennent financièrement et socialement autonomes, ils devraient changer de narratif. Les autorités devraient penser à aménager en faveur de la femme rurale, de la maraichère, de la vendeuse ambulante… des cadres pouvant faciliter leur émergence. Il y a par exemple la construction et la réhabilitation des routes des desserte agricole au niveau des provinces, la construction des marchés modernes dans les villes, la mise en place des services sociaux de base (eau, électricité, soins médicaux, écoles, etc.) de manière à les accompagner dans leur volonté déjà affirmée. Perside Diawaku