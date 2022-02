José Panda aux agents du CGEA/CREN-K : « soyez des modèles pour la postérité»

A la demande des travailleurs, par le truchement de leur délégation syndicale, le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique José Panda Kabangu s’est rendu hier mercredi 09 février au Commissariat Général à l’Énergie Atomique/Centre Régional d’Études Nucléaires de Kinshasa (CGEA/CREN-K). Au menu : entendre de vive voix les doléances des employés dont le service dépend de sa tutelle, tout en saisissant l’occasion de leur présenter les vœux de l’année 2022.

Trois communications ont marqué l’essentiel du face-à-face ministre avec les cadres et agents du CGEA/CREN-K. A savoir : le mot de bienvenue du Commissaire Général du CGEA/CREN-K professeur Tangou Tabou, l’allocution du président de la délégation syndicale, ainsi que le message d’encouragement du ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique.

Exprimant toute sa gratitude à l’endroit du ministre qui a abandonné momentanément ses charges d’État pour répondre à l’invitation des travailleurs, le Commissaire Général du CGEA/CREN-K a rassuré le ministre de l’accompagnement du comité de gestion qu’il dirige, et par ricochet de l’ensemble du personnel aux efforts que le ministre José Panda Kabangu ne cesse de déployer en vue de l’amélioration des conditions de travail et l’épanouissement des employés.

Mieux vaut tard que jamais, dixit un vieil adage, le numéro un du CGEA/CREN-K a saisi l’occasion pour présenter, au nom de l’ensemble du personnel et au sien propre, les vœux du nouvel an 2022 au ministre José Panda. «Nous sommes donc très fiers de vous recevoir ce jour, car l’ensemble du personnel a embrassé avec joie et enthousiasme l’année 2022. Ce à quoi il m’à chargé de cous remercier sincèrement de cette innovation sociale qui n’est qu’un signe de votre foi et l’esprit de partage qui vous animent», a souligné le professeur Thierry Tangou Tabou.

A son tour, le représentant des travailleurs a salué les actions menées par le ministre depuis son avènement, aussi bien en ce qui concerne l’amélioration des conditions de travail que le vécu des employés. Car, a indiqué l’orateur, le CGEA/CREN-K avait commencé à agoniser. La gestion était calamiteuse et ponctuée par plusieurs maux notamment : le clientelisme dans l’obtention de certaines fonctions, l’opacité dans la gestion financière, la crise de confiance, manque d’objectivité, de justice et d’équité dans le paiement de diverses primes.

A contrario, ils se disent convaincus que l’avenir est prometteur avec l’actuel Commissaire Général. Quelques indicateurs confirment la bonne volonté du nouveau comité de gestion de faire mieux. Il s’agit entre autres de la disponibilisation de fonds de recherche dans le plan de trésorerie mensuel du CGEA, la mise en place effective et opérationnelle de la commission de revisitation du cadre organique avec l’accompagnement des experts du secrétariat général, la distribution des vivres en marge des festivités de fin d’année correspondant au double des colis des années antérieures et le paiement du troisième mois. Pour les travailleurs, toutes ces actions relèvent du leadership imprimé par le ministre José Panda Kabangu qu’ils souhaitent voir imprimer aussi son nom de manière indélébile dans les annales du CGEA/CREN-K, à l’instar de Gérard Kamanda qui reste une référence pour les employés du Commissariat Général à l’Énergie Atomique/Centre Régional d’Études Nucléaires de Kinshasa.

Par ailleurs, ils plaident pour que leur tutelle s’implique afin d’aider à trouver des solutions qui assaillent les travailleurs du CGEA/CREN-K. A savoir : la mécanisation effective de certains agents, le paiement de salaires de base des agents antérieurement mécanisés, la régularisation de différentes primes internes par la prise d’un arrêté, la concrétisation du redémarrage du réacteur TRIGA II, etc.

Le ministre invite les agents à être des modèles

Répliquant au message des travailleurs, le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique a fait remarquer qu’on n’exerce pas de fonctions publiques pour son propre compte. Mais, on est plutôt au service de la communauté au nom de laquelle tout doit être orienté.

Réagissant à l’appel des agents à debaptiser la prime «KAMANDA», du nom d’un ancien ministre ayant marqué les esprits, en «KAMPA» ( Kamanda – Panda) en vue d’inscrire aussi son nom dans les annales pour les bonnes actions qu’il ne cesse de mener, José Panda a recommandé à chacun de travailler de manière à servir de modèle pour le futur.

Dom