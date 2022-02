Ituri : OCHA RDC alerte sur la situation humanitaire précaire à DJugu

Le Bureau de la Coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) continue à tirer la sonnette d’alarme sur la situation humanitaire dans le territoire de Djugu en Ituri qui ne cesse de se détériorer suite à l’insécurité grandissante dans cette partie du pays. Comme conséquence, plusieurs sites pour personnes déplacées sont bondés de monde fuyant les attaques des groupes rebelles. Selon cette organisation des Nations-Unies à caractère humanitaire, Plus de 70 000 personnes, dont des milliers d’enfants vivant dans le site « Roe », manquent de la nourriture, de l’eau et des médicaments.

« Aujourd’hui plusieurs agences des Nations Unies et des ONGs sont présentes à Roe pour apporter de l’aide. Elles pourraient faire encore plus si elles avaient plus de ressources. Malgré la situation sécuritaire encore volatile, des familles- environ 9,000 personnes- ont décidé de rentrer chez elles. Les autres attendent encore un peu. Depuis plusieurs semaines, la situation humanitaire est précaire dans le territoire de Djugu en Ituri », alerte OCHA RDC.

Le Territoire de Djugu, un des cinq territoires qui forment la province de l’Ituri, est plongée depuis la mi-décembre 2017 dans un cycle des violences qui a causé la mort de plus des milliers de civils dont la majorité durant des incendies de villages, la destruction de plusieurs écoles et des structures de santé, la perte des moyens économiques tels le bétail et les cultures agricoles. Plusieurs milliers de personnes ont été contraintes à déserter leurs villages pour trouver refuge dans les zones voisines encore sécurisées de Djugu, dans les territoires voisins de Mahagi, Aru, Irumu ainsi que dans l’agglomération de la ville de Bunia. Des milliers d’autres ont simplement choisi de traverser la frontière vers l’Ouganda.

Selon UNICEF, la majorité d’enfants sont soit non-accompagnés soit sont séparés de leurs parents. L’intensité de violences est telle que l’afflux de personnes déplacées internes est quasi quotidien, entrainant d’immenses besoins humanitaires dans la nouvelle province de l’Ituri alors que des ressources financières du côté des organisations humanitaires s’amenuisent. Les experts du secteur alimentaire indiquent que si la crise de Djugu perdure, toute la province de l’Ituri pourrait connaître une pénurie en produits alimentaires. Djugu est l’un des principaux greniers de la province de l’Ituri.

Malheureusement, les sites des déplacés font actuellement l’objet des attaques des miliciens armés. On se rappelle la récente attaque du site de la« Plaine Savo », qui a causé la mort de plus de 50 personnes dont 16 enfants et plus de 40 blessés. Dans un communiqué, la coordonnatrice ad intérim des opérations à caractère humanitaire en RDC, Suzanne Tkalec, avait exprimé non seulement sa tristesse, mais aussi sa colère face à ce énième massacre des civils. Il s’agit d’une cinquième attaque visant directement les personnes déplacées depuis le mois de novembre 2021 dans ce territoire de l’Ituri.

Elle a appelé les acteurs armés à respecter le caractère civil et humanitaire des sites de personnes déplacées. « Ces personnes ont fui leurs villages en espérant échapper aux violences pour trouver refuges dans ce site. Jamais des civils ne doivent être pris pour cible… je condamne fermement cette attaque », s’est indignée Suzanne Tkalec.

Perside Diawaku