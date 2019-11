Inventeur de deux médicaments contre le diabète, un Congolais sollicite le soutien du gouvernement

Après les assises du 8ème congrès international de neurochirurgie qui

se sont déroulées la semaine passée à Kempesky Hôtel en partenariat

avec les ministères de la Santé et de de l’Enseignement Supérieur,

Roger Ngatu, médecin chercheur et professeur à INTERNATIONAL

UNIVERSITY OF HEALTH AND WELFRAE, au JAPON, s’est appesanti sur les nouvelles techniques et technologies médicales.

L’AFMED (Association des anciens et amis de la faculté de médecine de

l’Université de Kinshasa), est la plus grande rencontre médicale de

la République Démocratique du Congo. Elle a organisé pour la 8ème fois

son congrès international, avec la participation des professionnels de

la santé, des experts, des chercheurs et des académiciens de

différentes disciplines dans le but d’engager un débat fructueux sur

la mise à jour des connaissances dans le domaine médical.

Le Docteur Roger Ngatu, président honoraire et le membre l’AFMED, est

revenu sur son exposé axé essentiellement sur la découverte de

deux Biomatériaux anti-diabétiques qui aident à normaliser le taux de

sucre ou la glycémie, ainsi que le taux d’hémoglobine glyquée qui sont

des marqueurs de la sévérité de cette maladie. Ces produits sont

utilisés chez les malades souffrant du diabète de type-2.

En de Termes simples, il s’agit de deux produits médicaux, AMEX-RN et

Sacran, qui pourraient aussi servir des remèdes alternatifs contre la

dermatite (maladies de la peau), particulièrement celle d’origine

environnementale et professionnelle.

Selon ce médecin chercheur congolais résidant au Japon, inventeur de

ces médicaments, des études sont en cours pour les soins des patients

immunodéprimés et ceux souffrant des blessures causées par le diabète.

A ce sujet, une expérience a été tentée avec supplément alimentaire

sur 4 cas des malades congolais souffrant du diabète de type 2, avec

une glycémie entre 130 et 200mg. Mis sous AY21 juste après un court

traitement , il a été observé chez les 4 patients une réduction

progressive de la glycémie jusqu’à sa normalisation.

Roger Ngatu a expliqué que les deux produits médicaux à base de

biomatériaux, AMEX-RN et Sacran, se sont aussi révélés efficaces et

ont montré une activité anti-inflammatoire sur les affections de la

peau et des muqueuses, même celles causées par le diabète.

Ces découvrtes lui ont d’ailleurs valu un brevet d’invention par le

gouvernement japonais en 2012 et un autre à Genève, en Suisse.

Par ailleurs, ce docteur chercheur a fait remarquer que « AMEX-RN »

est un produit dont les recherches ont été effectuées dans la province

du Kongo-central. D’où son appel aux partenaires intéressés par cette

découverte, principalement le gouvernement congolais, à soutenir ces

recherches innovantes réalisées par un fils du pays afin de

redynamiser le secteur de la santé en RDC.

Il sied de noter que le 8ème congrès international d’AFMED avait pour

thème principal : « Médecine d’ici et d’ailleurs », avec pour

sous-thèmes: «Accessibilités aux soins et aux services de santé en

RDC», «Collecte et utilisation de sang et dérivées » et « Sécurité

transfusionnelle ».

Perside Diawaku