Incendie dans une baleinière à Maluku : 20 morts !﻿

Une vingtaine de personnes ont péri hier dimanche 27 février 2022 dans un incendie qui s’est déclaré, à la mi-journée, dans une baleinière transportant des produits inflammables, au port Ngafura, à Maluku, sur le fleuve Congo. Environ 11 blessés graves ont été enregistrés et évacués d’urgence vers une formation hospitalière de la place. On signale également plusieurs disparus. Saisi aussitôt de la situation, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila, a dépêché d’urgence son ministère de l’Intérieur, Tenge Litho, sur le lieu du drame en vue de l’évaluation correcte des dégâts humains et matériels ainsi que des circonstances du sinistre.

Qui autorisé cette embarcation à voguer sur les eaux du fleuve Congo avec des produits à hauts risques pour la vie des passagers et de l’équipage, alors qu’il existe un Arrêté du ministre des Hydrocarbures interdisant leur transport ainsi que leur commercialisation au noir ? Quelle était la destination de cette cargaison de malheur ?

Pour les habitués du trafic fluvial, ce qui est s’est produit hier à Maluku n’est pas nouveau. En dépit de l’interdiction formelle de transporter des produits inflammables à bord d’embarcations inappropriées, des armateurs comme des exploitants des hors-bord et autres pirogues se livrent, à cœur joie, à leur commerce entre Kinshasa et l’arrière-pays ou entre Kinshasa et Brazzaville, avec la bénédiction des réseaux maffieux essentiellement animés par des agents de l’Etat et des services spéciaux. Les ports privés qui jalonnent le fleuve Congo, de la baie de Ngaliema à Maluku, en passant par ceux de Ndolo, Kingabwa et Kinkole figurent au nombre des points d’embarcation les plus fréquentés, avec la complicité des fonctionnaires des services publics tels que ceux des ministères de l’Intérieur, des Transports, de l’Environnement, de l’Economie Nationale et des Hydrocarbures, sans oublier les services spéciaux, l’hygiène, la police, la force navale, le Commissariat fluvial, etc.

Les nouveaux morts de Maluku, qui s’ajoutent à des centaines d’autres déjà enregistrés dans le passé, devraient interpeller les autorités nationales et provinciales compétentes face à la maffia organisée autour du trafic illicite des produits inflammables sur l’autoroute naturelle qu’est le fleuve Congo. Une opération tolérance-zéro s’impose dans les ports privés de Kinshasa et des provinces, où tout se passe comme si l’autorité de l’Etat était inexistante.

Des mesures radicales, du genre de celles prises après la tragédie du mercredi 02 février 2022 au marché de Matadi Kibala, sont vivement souhaitées. Parallèlement à cette action, il faudrait que les fonctionnaires qui entretiennent la jungle dans les ports privés et sur le fleuve Congo soient identifiés et sévèrement sanctionnés. LP