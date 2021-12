Hommages du Chef de l’Etat au chef du protocole de sa Maison Civile

Emporté avec l’ensemble des membres de sa famille restreinte, dont la femme et les six enfants, dans l’incendie géant qui les avait surpris dans leur sommeil selon les témoignages recueillis dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 novembre 2021, le corps du chef du protocole et des Relations Publiques de la Maison Civile du Président de la République Alphonse Ntumba Katala et ceux de sa femme et ses enfants ont été inhumés, hier lundi 6 décembre au cimetière «Chemin du paradis».

Avant d’être conduits à leurs dernières demeures, d’Alphonse Ntumba Katala et les membres de sa famille ont reçu les derniers hommages du Président de la République à partir de la morgue de l’hôpital du Cinquantenaire.

C’est dans une ambiance de vive émotion, consternation et colère de la part des membres et connaissances, que le Chef de l’Etat Félix Antoine Tshisekedi s’est incliné devant les 8 cercueils contenant les reliques des membres de la famille Ntumba Katala sous les pleurs nourries de l’assistance.

Il faut noter que la cérémonie funéraire a mobilisé de nombreuses personnalités dont les chefs des institutions, familles des illustres disparus, anonymes, amis et connaissances. Les circonstances tragiques de ce sinistre expliquent cette mobilisation dictée par la compassion et l’émotion de voir toute la famille décimée dans des conditions qui restent à élucider.

Une messe des suffrages en mémoire des disparus a été dite sur place au funérarium de l’hôpital du Cinquantenaire, par Mgr Bernard Emmanuel Kasanda l’évêque du diocèse de Mbuji-Mayi entouré de plusieurs prêtres.

Le chef de la Maison Civile Dr Bruno Miteyo Nyenge a, à son tour, fait une émouvante oraison funèbre d’aurevoir à son collaborateur.

Ci-dessous l’oraison funèbre du chef de la Maison Civile du Chef de l’Etat :

ORAISON FUNÈBRE DU CHEF DE LA MAISON CIVILE

DU CHEF DE L’ETAT, Dr Bruno MITEYO NYENGE, À L’OCCASION DES FUNÉRAILLES DE LA FAMILLE NTUMBA KATALA

(Kinshasa, Hôpital du Cinquantenaire, le 06 décembre 2021)

Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat ;

(Avec l’expression de mes hommages les plus déférents)

Distinguée Première Dame ;

Honorable Président de l’Assemblée Nationale ;

Honorable Président du Sénat ;

Excellence Monsieur le Premier Ministre ;

Honorables Députés Nationaux et Sénateurs ;

Messieurs les Membres du Gouvernement ;

Monsieur le Gouverneur de la Ville de Kinshasa ;

Excellence Monseigneur l’Evêque du Diocèse de Mbuji-Mayi ;

Excellences les Chefs Adjoints de la Maison Civile du Chef de l’Etat ;

Messieurs les Bourgmestres des Communes de Ngaba et de Kasa-Vubu;

Messieurs les Abbés, Révérends Pères et Révérendes Soeurs ;

Chers Cadres et Agents de la Maison Civile du Chef de l’Etat ;

Chers Membres des familles ;

Frères et soeurs, à vos titres et qualités respectifs.

Pourquoi je parle, alors que je devrais me taire ?

1. J’ai longtemps hésité avant de me résoudre à prendre la parole en ce moment si triste des funérailles de notre proche collaborateur et frère Alpha-Fernand NTUMBA KATALA (53 ans), de son épouse Bibiche DISOSA (43 ans) et de tous leurs six enfants : Jemima NTUMBA MASENGU (19 ans), Godelive NTUMBA MUSHIYA (16 ans), Fernand NTUMBA KATALA (15 ans), Gilbert NTUMBA DISOSA (11 ans), Maria DISOSA KALONGO (10 ans) et Joseph NTUMBA MUSUMBU (7 ans).

En effet, il y a des tragédies qui invitent au silence et à la méditation, tellement leur ampleur trouble le coeur et rend futiles toutes les paroles de l’homme. Mais le devoir de la fonction m’oblige de parler, non pas pour un exercice protocolaire, mais pour dire une parole qui me dépasse moi-même, la Parole de Dieu, parce qu’elle est la seule capable, non pas d’expliquer toutes nos souffrances, mais de libérer notre coeur du désespoir et de tourner notre regard vers l’avenir.

C’est pourquoi, avec saint Paul, je me permets de vous dire : « Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort ; il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n’ont pas d’espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui » (1Thessaloniciens 4, 13-14).

2. Ces paroles ne nous invitent pas à sécher nos larmes et à célébrer dans la joie la disparition de toute la famille NTUMBA KATALA, comme si c’était un fait banal. Bien au contraire, nous avons le droit et le devoir de porter et de vivre notre deuil, non seulement parce qu’il est notre manière humaine de vivre la disparition des êtres qui nous sont chers, mais aussi parce que l’âge de ceux que nous pleurons aujourd’hui ainsi que les circonstances tragiques de leur départ prématuré donnent à notre deuil un accent tout différent.

Nous sommes frappés par le deuil depuis le 27 novembre 2021, et je suis convaincu que c’est un deuil qui se prolongera encore, mais la Parole de Dieu nous invite à pleurer dans l’espérance, parce que, dans notre foi chrétienne, nous proclamons que ceux qui sont partis ne sont pas consumés et anéantis par l’incendie qui a ravagé leur maison. Car le Dieu qui, des pierres de notre terre, peut susciter des enfants à Abraham (cf. Matthieu 3, 9), est capable de rendre la vie à Alpha-Fernand NTUMBA KATALA et à toute sa famille, non seulement cette vie qui passe, mais surtout la vie éternelle dans la maison de Dieu, là où il essuiera toute larme de leurs yeux, là où il n’y aura plus ni mort, ni tristesse, ni souffrance, ni plainte, ni cri de douleur (cf. Apocalypse 21, 4).

Ceci est un drame que l’on n’oubliera jamais, mais qui n’est pas le dernier mot

3. Dans la matinée du samedi 27 novembre 2021, je suis arrivé sur le lieu du drame sous une pluie battante, et le passage n’était pas facile, parce que des milliers des personnes envahissaient toutes les rues du quartier. Sur la route, j’avais souhaité que cela ne fût qu’un mauvais rêve dont on se libère au réveil. Mais la réalité était là, dans toute sa nudité : six corps calcinés se trouvaient dans les brûlis du plafond, des meubles et des ustensiles d’une maison encore envahie par une fumée étouffante.

Pendant des jours, l’on avait cru que son épouse Bibiche DISOSA et leur fille Godelive NTUMBA MUSHIYA avaient échappé au drame, parce que l’on supposait qu’elles avaient passé nuit à la prière. Face aux six corps calcinés, cette supposition était comme une consolation, et elle avait même poussé les services de sécurité, les membres de famille et les proches à aller les chercher ailleurs, alors qu’elles étaient aussi dans les décombres de leur maison. Leurs corps seront retrouvés le mercredi 01er décembre 2021, une triste découverte qui emportait avec elle l’espoir auquel nous nous accrochions encore, parce que, face à l’ampleur du drame, la survie de deux membres de cette famille était pour nous une grande consolation, la victoire palpable de la vie sur la mort.

4. Nous n’oublierons jamais ce drame, mais il ne sera jamais le dernier mot de l’histoire de la famille NTUMBA KATALA. Car les huit morts que nous porterons en terre aujourd’hui vivent par Dieu, avec Dieu et en Dieu, lui qui est l’origine et la fin de toute vie. Mais aussi, la famille NTUMBA KATALA vit en chacun de nous, dans cette place unique qu’ils occuperont pour toujours dans notre coeur, ainsi que dans les souvenirs heureux et moins heureux que nous garderons de leur passage sur cette terre.

Alpha-Fernand NTUMBA KATALA est un homme proche des autres, un travailleur exemplaire et un catholique engagé

5. Personnellement, je connais Alpha-Fernand NTUMBA KATALA depuis plusieurs années, bien avant de travailler avec lui à la Maison Civile du Chef de l’Etat, où il m’avait précédé comme collaborateur de S.E. Mgr Gérard Mulumba Kalemba. Il était un homme proche des autres, avec un sens élevé d’attention, de solidarité et de compassion, toujours présent dans les moments de joie autant de douleur.

Du point de vue professionnel, je garderai de lui le souvenir d’un homme dévoué et serviable, avec un grand sens de disponibilité et de sacrifice, quelles que soient les circonstances. Apprécié pour sa gaieté, son ouverture, son sourire et sa cordialité, il avait l’habitude, à son arrivée au travail, de passer dans chaque bureau pour saluer ses collègues, avec une phrase que connaissait tout le monde : « Je suis venu vous dire bonjour».

6. Catholique convaincu et engagé, il participait activement aux activités spirituelles et pastorales de sa paroisse, entraînant toute sa famille dans une vie intense de foi et de prière. Chaque dernier vendredi du mois, lors de la célébration eucharistique présidée à la Maison Civile du Chef de l’Etat pour le personnel chrétien catholique, il assistait les prêtres dans l’organisation liturgique. Ami du clergé, il était très proche de plusieurs évêques, prêtres et consacrés, leur rendant des services avec un dévouement rare. Beaucoup de prêtres et de consacrés de l’intérieur du pays ont bénéficié gratuitement de ses services pour l’obtention des passeports ou visas, mais aussi quand il s’agissait des formalités à l’aéroport international de N’djili.

Comme son mari, Maman Bibiche DISOSA était aussi une fervente croyante et assidue au service de l’Evangile. C’est dans cette même foi qu’elle et son mari ont élevé leurs enfants. Plusieurs témoignages rendus à la Famille NTUMBA KATALA à l’occasion de cette tragédie l’attestent.

Dieu est au milieu de nos deuils pour pleurer et ressusciter nos morts

7. Malgré la douleur qui nous déchire le coeur, nous rendons grâce à Dieu pour Alpha-Fernand NTUMBA KATALA, pour Maman Bibiche DISOSA, pour Jemima NTUMBA MASENGU, pour Godelive NTUMBA MUSHIYA, pour Fernand NTUMBA KATALA, pour Gilbert NTUMBA DISOSA, pour Maria DISOSA KALONGO et pour Joseph NTUMBA MUSUMBU.

Car nous savons que le don de leur vie est éternelle, même s’ils auraient dû en jouir encore avec nous sur cette terre, pour mieux se préparer à l’éternité bienheureuse. Nous les confions à la miséricorde de Dieu, parce que nous savons que Dieu n’est pas un spectateur qui contemple nos souffrances à distance, mais le Père de tendresse qui chemine avec nous : Il souffre quand nous souffrons ; Il pleure quand nous pleurons ; Il chante quand nous chantons ; Il danse quand nous dansons. Il est en ce moment-même au milieu de nous pour nous accompagner au cimetière Chemin du Paradis, et il y restera après nous pour les ressusciter et les emporter dans son Paradis.

Remerciements

8. Avant de clore mon propos, je voudrai remercier, très respectueusement, Son Excellence Monsieur le Président de la République et la Distinguée Première Dame pour la sollicitude manifestée à l’endroit de la Maison Civile du Chef de l’Etat et, à la famille éplorée.

Malgré votre agenda très chargé, Excellence, vous avez tenu à rendre personnellement les derniers hommages aux disparus. Votre Maison Civile ainsi que la famille des défunts vous en disent infiniment Merci.

Mes remerciements s’adressent aussi à Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Ngaba et à ses services, à la Croix Rouge, à la Police Nationale Congolaise, à tous les autres services de sécurité ainsi qu’aux populations de Ngaba pour leur solidarité et leur spontanéité à vouloir apporter les premiers secours aux victimes, même si le drame était hors de portée de leurs forces.

Merci, enfin, à vous tous qui avez tenu à rehausser de votre présence la cérémonie des funérailles de la Famille NTUMBA KATALA.

A présent, entrons pleinement avec une fervente foi dans la Célébration Eucharistique, la grande prière des chrétiens.

Fait à Kinshasa,

le 06 décembre 2021

Dr Bruno MITEYO NYENGE

Chef de la Maison Civile du Chef de l’Etat