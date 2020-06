Hommage de Fatshi à Gizenga Lugi

Gizenga Lugi, Secrétaire général du Palu (Parti Lumumbiste Unifié), décédé le 1er juin 2020, a été porté en terre hier jeudi 18 juin, à la « Nécropole Entre Terre et Ciel », dans la banlieue de Kinshasa, commune de N’Sele. Mais avant la levée du corps à la Clinique Ngaliema, en fin de matinée, la famille biologique, ainsi que le petit carré de cadres et militants présents sur les lieux ont été réconfortés par la visite du Chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi, venu rendre hommage à l’illustre disparu, dans le respect des mesures barrières en rapport avec la lutte contre le coronavirus.

Les observateurs saluent le geste posé par le Président de la République, en ce moment où la famille Gizenga, le Palu, ses cadres et militants vivent la douloureuse épreuve de la séparation définitive d’avec leur parent et leader, en se présentant personnellement à la morgue en dépit de ses lourdes charges d’Etat. Ils rappellent qu’à l’occasion de la mort d’Antoine Gizenga, défunt père de Gizenga Lugi et l’un des pères fondateurs du Palu, Félix Antoine Tshisekedi, avait également témoigné toute sa compassion à sa famille biologique et politique.

La grande flexibilité politique de l’ « Autorité morale » de l’UDPS est aussi soulignée au passage, en ce moment où ce parti politique et le Palu ne partagent plus la vision politique qui était la leur dans l’opposition, notamment à l’époque où feu Etienne Tshisekedi et feue Maman Pakasa, faisaient chorus pour combattre la dictature de Mobutu, dans les années 80-90. La « solidarité des opprimés », pourrait-on dire, s’est poursuivie après la démocratisation intervenue le 24 avril 1990 ainsi qu’à la CNS (Conférence Nationale Souveraine) où Etienne Tshisekedi et Antoine Gizenga siégeaient sous la bannière de l’USOR (Union Sacrée de l’Opposition Radicale).

Mais la rupture entre l’UDPS et le Palu est intervenue en 2002, en marge du Dialogue Intercongolais à Sun City (Afrique du Sud), lorsqu’Antoine Gizenga a décidé de soutenir l’Accord de Cascades entre le gouvernement de Kinshasa et le MLC (Mouvement de Libération du Congo), dans le dos du grand nombre des participants, puis plus tard, la candidature de Z’Ahidi Ngoma à la vice-présidence du Régime 1+4, pour le compte de la « composante » Opposition non armée.

Le fossé s’est davantage élargi avec la participation du Palu aux élections de 2006, alors qu’Etienne Tshisekedi était partisan du boycott, pour cause de non respect des préalables majeurs de l’Accord global et inclusif, notamment la réforme de l’armée, de la police et des services de sécurité avant d’aller aux élections, l’unification politique et administrative totale du pays, le recensement de la population, etc.

Comme si cela ne suffisait pas, le Palu avait signé, avec le second tour de la présidentielle, l’acte d’adhésion à la défunte AMP (Alliance de la Majorité Présidentielle), coupant ainsi totalement ses liens avec les forces politiques et sociales avec l’opposition. De tels épisodes, selon la presse présidentielle, auraient pu pousser Félix Antoine Tshisekedi à adopter une attitude distante vis-à-vis du Palu, mais tel n’est pas le cas. Bref, l’adversité politique n’est pas synonyme d’inimitié, d’autant plus que l’UDPS et le Palu font partie d’une même coalition gouvernementale depuis plus d’une année, dans le cadre du tandem FCC-CACH.

Kimp