Groupe Scolaire du Mont-Amba :limogés, le DG Nzala et le DGA Mpiana toujours aux arrêts

Interpellés au commandement de la police ville de Kinshasa le lundi 02 décembre 2019 et mis aux arrêts, au motif qu’ils bloquaient le fonctionnement du Groupe Scolaire du Mont-Amba, alors partagé entre le statut d’école publique et celui d’école privée placée sous la tutelle de l’Université de Kinshasa, l’ancien Directeur général Raymond Nzala et son adjoint Augustin Mpiana n’ont toujours pas recouvré leur liberté. On pensait pourtant qu’il n’y avait plus de raison de les maintenir en détention, dès lors qu’ils étaient relevés de leurs fonctions, le mercredi 04 décembre 2019, sur décision du Recteur de l’Université de Kinshasa, et remplacés par de nouveaux gestionnaires.

Par ailleurs, le même Recteur venait de mettre fin à la controverse en reconnaissant au Groupe Scolaire du Mont-Amba le statut d’école publique, éligible à la gratuité de l’enseignement de base. Or, depuis la rentrée scolaire 2019-2020, tout l’imbroglio enregistré au niveau de cet établissement scolaire, avec des grèves à répétition déclenchées par des enseignants impayés et le refus des parents d’élèves du cycle primaire de payer des frais de contribution, était lié aux déclarations du ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, Thomas Luhaka, et du sous-proved du Mont-Amba lui déniant le statut d’école publique.

Maintenant que tout est rentré dans l’ordre, le dossier de Raymond Nzala et Augustin Mpiana au niveau de la police est en principe réputé vide. Par conséquent, rien ne justifie plus la prolongation de leur calvaire de détenu, à moins qu’une main noire ne cherche à leur régler des comptes extra-scolaires.

Par ailleurs, enseignants de carrière, ils devraient logiquement renouer avec la craie blanche, après la cessation de leurs fonctions de gestionnaires. Père de familles, leur sort mérite attention de la part des autorités aussi bien du ministère de l’Enseignement Supérieur et Universitaire que de celui de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique.

