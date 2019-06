Grève annoncée à la CVM, la RDC menacée de paralysie !

Le syndicat du personnel de la CVM (La Congolaise des Voies Maritimes)

a saisi qui de droit de sa décision de décréter un arrêt total de

travail à partir du mercredi 12 juin 2019. Selon le cahier de charges

en circulation à Boma, siège de ses installations techniques, il est

attendu de l’Etat congolais la résiliation du contrat liant la CVM et

la firme Dredging de Belgique depuis 2015, pour le dragage

complémentaire dans le bief maritime, avec le concours de sa drague

très puissante à désagrégateur « Orwel » de 3.500 mètres cube de

puits. La seconde exigence porte sur le paiement par la LMC (Lignes

Maritimes Congolaises) à la CVM de la créance provenant de l’Agence

Maritime Belgique « Marine Invest » au sujet de la redevance d’escale

RVM et SCTP (Société Commerciale des Transports et des Ports) des

navires desservant l’axe Boma/Matadi.

Ces fonds en souffrance, indique-t-on, pourraient permettre à La

Congolaise des Voies Maritimes de disposer d’une bouffée d’oxygène

financière pour régler un certain nombre de ses problèmes de

fonctionnement, et aussi que les 20 mois d’arriérés de salaires de son

personnel.

Selon des spécialistes des questions maritimes, un éventuel mouvement

de cessation de travail du personnel de cette entreprise pourrait

avoir de graves conséquences pour le pays, notamment le blocage

d’environ 70% des échanges commerciaux avec le monde extérieur, en

termes d’importations et d’exportations. Car, tous les produits qui

transitent par le bief maritime (minerais, vivres frais et secs,

outils, véhicules, grumes, médicaments, intrants bureautiques,

agricoles, informatiques et autres, matériels électriques, etc.)

seraient aussi frappés.

Ainsi qu’on le sait, la République Démocratique du Congo est un pays

semi-enclavé, dont l’unique débouché se trouve être le bief maritime

du fleuve Congo, entre le port de Matadi et Banana, sur l’océan

Atlantique, sur un parcours de 150 km.

La CVM joue, sur le bief maritime congolais, un rôle comparable à

celui d’un « cantonnier » en vue de garantir la navigabilité du fleuve

Congo dans son cours inférieur.

Kimp