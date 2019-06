Grace à l’appui de la Fondation Thomson Reuters

Dakar : des journalistes formés sur la pauvreté rurale et l’agriculture

A l’initiative de la Fondation Thomson Reuters ainsi que du Fonds

International de Développement Agricole (FIDA), l’une des agences du

système des Nations Unis, plus d’une dizaine des journalistes

africains prennent part à une formation sur la pauvreté rurale et

l’agriculture, depuis le mardi 18 juin 2019, à Dakar dans la capitale

Sénégalaise.

Cette formation qui se déroule dans les locaux du PNUD, s’étend du

18 au 21 juin 2019, s’inscrit dans la logique des formations continues

destinées aux médias, pour mieux les informer sur le développement

rural et approfondir leurs connaissances en vue de mieux éclairer le

public. Cette formation arrive à point nommé avec la publication d’un

nouveau rapport à Genève intitulé :

« Créer des opportunités pour la jeunesse rurale».

Benoit Thierry, Directeur Pays et Représentant du Fida pour l’Afrique

de l’Ouest pour la division de l’Ouest et du Centre a, dans son mot

d’introduction, a expliqué premièrement que son agence fait partie du

système des Nations Unis avec comme mission de couvrir les objectifs

du développement durable (ODD).

Il a signalé à la même occasion, qu’ils sont une banque de

développement dont le but est d’offrir des prêts aux gouvernements

pour la petite agriculture, càd en faveur des petits paysans.il a

félicité ceux qui ont été retenus dans le cadre de l’appel à

candidature qui avait été lancé, soulignant qu’il y avait eu beaucoup

des candidatures à cet effet.

Outre cela, il s’est réjoui de la diversité des médias présents à

cette formation et a émis le vœu de voir les médias relayer leurs

informations autour des différents projets qui sont notamment exécutés

au Mali, en Guinée, au Sénégal,…et pourquoi pas de rencontrer

personnellement leurs différentes équipes pour en savoir davantage.

Ainsi, il a souhaité aux journalistes une très bonne séance de

formation et a précisé que certains de ses collègues pourront passés

au fur et à mesure pour s’entretenir avec eux conformément à l’agenda

établi.

De son coté, David Florentin Paqui, chargé de communications, pour la

division Afrique auprès de cette agence a sollicité des journalistes

d’être leurs interfaces auprès de l’opinion publique pour faire mieux

vulgariser les différents projets sur terrain. Il a nommé que si la

pauvreté n’est pas éradiqué l’on ne pourra jamais vivre dans la paix.

Signalons que par rapport à la première journée, les formateurs,

Nicholas Phythian, journaliste depuis plus de 20 ans et expert en

programme de formation sur le développement rural et changement

climatique ainsi que Zoé Eisenstein journaliste, rédactrice,

chercheuse et consultante en communication depuis plus de 20 ans, ont

échangé avec les journalistes au sujet des écosystèmes dans le monde

moderne, la famille paysanne, les défis démographiques et

climatiques,etc.

Melba Muzola

depuis Dakar