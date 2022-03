Gouvernement-professeurs d’université : trêve fragile

Selon le compromis intervenu entre le gouvernement et les professeurs d’université, ces derniers ont suspendu leur grève et promis de reprendre les cours hier jeudi 03 mars 2022. Il s’agit en réalité d’une trêve fort fragile, car tributaire de la suite des négociations entre les deux parties au sujet de la suite à réserver, par l’exécutif national, au cahier de charges des formateurs de l’élite congolaise de demain. Concrètement, l’on en est encore aux déclarations de bonnes intentions de part et d’autre, après deux mois de paralysie totale du secteur de l’enseignement supérieur et universitaire. Certes, les professeurs d’université reconnaissent l’ouverture du gouvernement au dialogue. Quant à savoir si les réponses attendues seront les bonnes, tout pronostic est interdit. Bref, c’est l’incertitude du lendemain aussi de l’avenir de la présente année académique, qui peine à démarrer effectivement. LP

communique conjoint

Gouvernement – Banc syndical académique (RAPUCO)

Le Gouvernement de la République et le Réseau des Associations des Professeurs des Universités et Instituts Supérieurs de la République Démocratique du Congo, RAPUCO en sigle, informent l’opinion de ce qui suit :

1. Le Réseau des Associations des Professeurs des Universités et Instituts Supérieurs de la République Démocratique du Congo a commencé depuis le lundi 05 janvier 2022, une grève sèche et générale pour revendiquer l’amélioration des conditions de vie et de travail des Professeurs ;

2. Sur instruction de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, les négociations entre le banc gouvernemental constitué du Vice-Premier Ministre, Ministre de la Fonction Publique, Modernisation de l’Administration et Innovation du Service Public, du Ministre d’Etat, Ministre du Budget, du Ministre des Finances, du Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire et le banc syndical académique (RAPUCO) composé de vingt-cinq (25) négociateurs, ont été officiellement entamées le mercredi 26 janvier 2022 au Cabinet du Vice-Premier Ministre, Ministre de la Fonction Publique, Modernisation de l’Administration et Innovation du Service Public ;

3. Après plusieurs rencontres tenues dans le cadre desdites négociations pour déboucher à un Compromis réaliste, un protocole d’accord a été signé le lundi 14 février 2022, dégageant des revendications spécifiques, contenues dans le cahier des charges du RAPUCO, négociées et retenues pour exécution par le banc gouvernemental.

4. Pour ce faire, une rencontre d’évaluation a été sollicitée et obtenue le mercredi 28 février 2022 par le RAPUCO auprès de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au cours de laquelle l’état d’avancement du processus des négociations lui a été présenté.

5. Au cours de cette rencontre, Son Excellence Monsieur le Premier Ministre a réaffirmé la volonté du Gouvernement à répondre favorablement aux revendications des professeurs qui se traduit notamment par :

• L’amorce, dès ce jour, du processus de compensation de la perte du pouvoir d’achat conformément au premier alinéa de l’article 2 du protocole d’accord du 14 février 2022 ;

• Le lancement officiel des travaux de la commission paritaire le lundi 07 mars 2022.

6. En conséquence, le RAPUCO décide de suspendre la grève décrétée depuis le lundi 05 janvier 2022.

Fait à Kinshasa, le 02 mars 2022

Pour le RAPUCO,

IYOLO PONGO Rodolphe

Coordonnateur RAPUCO

Pour le Gouvernement,

MUHINDO NZANGI BUTONDO

Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire.

02. Luboya Mbele

Apukin, Président

03. Ngute Novato Antoine

Apukis, Président

04. Moket Mwanakitenge Jean-Claude

Acasul, Secrétaire

05. Kinkani Mvunzi Kamosi Frédéric Adelbert

AP-INBTP, Président

06. Pemba Mwabila Thierry Joseph

AP-ABA, Président

07. Meniko To Hulu Jean-Pierre Pitchou

APIFA, Président

08. Mangambu Mokoso Jean de Dieu

AP-UOB, Président

09. MUVUNDJA Amisi Fabrice

AP-ISP/Bukavu, Président

10. Nzenza Mpangu Michée

AP-ISC/Gombe, Président

11. Munsoko wa Bombe Bernard

AP-IFASIC, Président

12. LIkwandjandja Mupira Jean-Denis

APIB, Président

13. Pasi Bengi Masata André

AP-ISTA, Président

14. Tukunda Ohanu Homère

AP-ISP/Gombe, Président