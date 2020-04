Franck Kalumba nommé DG a.i. de l’OVD

Franck Kalumba Peseyayi et Jimmy Nkula Ndomanueno viennent d’être promus respectivement Directeur Général a.i et Directeur général adjoint de l’Office des Voiries et Drainages. Dans un arrêté daté d’hier jeudi 16 avril 2020,Willy Ngoopos, Vice-Premier ministre et ministre des Travaux Publics et Infrastructures, indique que les deux nouvelles autorités à la tête de cette entreprise sont tenues d’exercer les fonctions leurs attribuées à la suite de l’interpellation et mise en détention provisoire de l’ancien DG Benjamin Wenga. En effet, c’est dans le cadre des détournements des fonds des travaux du programme d’urgence des cents jours du Président Félix Tshisekedi que Benjamin Wenga fait objet d’une enquête initiée par le Parquet de Grande Instante de Matete. Le magistrat instructeur a trouvé mieux de le placer en détention provisoire à la prison centrale de Makala. Et vu le rôle important que joue l’OVD en ce moment où la République est en pleine reconstruction, Willy Ngoopos a justifié son acte dans le souci de ne pas créer le vide au sein de l’administration avec la Vacance du pouvoir créée par la mise en détention provisoire. YK