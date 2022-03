Félix Tshisekedi opéré à Bruxelles ? Fake news !

Aucune des sources ayant fait état, mercredi 09 et jeudi 10 mars 2022, d’une opération à cœur ouvert qu’aurait subie le Président de la République, Félix Antoine Tshikekedi, au milieu de la semaine en cours à Bruxelles, n’a été en mesure de la confirmer. Au contraire, certaines d’entre elles se sont retractées après avoir constaté qu’elles étaient abondamment citées dans les réseaux sociaux. L’un des indices du doute décelés dans les différents contenus proposés aux internautes était le conditionnel. Pourquoi ? Une règle est bien en journalisme : il est recommandé de ne pas être affirmatif tant qu’on n’a pas la preuve de l’authenticité de ce qu’on prend le risque de présenter comme une information.

Ce que l’on a plutôt enregistré tout au long de la journée d’hier jeudi 10 mars 2022, c’étaient des démentis en série d’un quelconque acte chirurgical subi par le Chef de l’Etat. On a retenu, dans le lot, la réaction de Kasongo Mwema Yamba Yamba, porte-parole du Président de la République, dans un twitt : « Le PR n’a subi aucune opération chirurgicale. Il séjourne en visite strictement privée à Bruxelles. Et on ne commente pas les visites privées du Chef de l’Etat », a-t-il écrit.

Contacté par Le Phare, Eric Nyindu, Conseiller en communication du Chef de l’Etat, s’est simplement contenté de «nous transférer» le twitt de Kasongo Mwema, en guise de démenti aux rumeurs en circulation sur l’état de santé du Président de la République. Des sources familiales, qui se sont exprimées sous le sceau de l’anonymat auprès de certains médias, ont donné quelques précisions utiles. Selon elles, Félix Antoine Tshisekedi, qui se trouve effectivement à Bruxelles, depuis le week-end dernier, dans le cadre d’un séjour privé, s’est plutôt soumis à un check -up médical, un rituel qu’il observe depuis plusieurs années, avant même qu’il n’assume les hautes charges qui sont les siennes au sommet de l’Etat. Son bulletin de santé, laisse-t-on entendre, est rassurant.

Compte tenu de ce qui précède, il pourrait, sauf imprévu, regagner Kinshasa ce week-end. Formelles, les mêmes sources familiales soutiennent que le Président de la République n’est pas interné dans un hôpital. On souligne que son agenda de travail, fort chargé, ne lui avait pas permis de se confier à son médecin traitant, à Bruxelles, dans le délai convenu avec lui. C’est ainsi qu’il a mis à profit le report de la visite que devait effectuer le couple royal belge en RDC, du 05 au 10 mai 2022, pour se conformer aux recommandations de l’un de ceux qui gèrent son dossier médical.

Un humain comme

tous les autres

Pourquoi certains médias et réseaux sociaux se sont-ils subitement enflammés au sujet de la santé du Chef de l’Etat ? La question reste posée. Et, pourtant, Félix Antoine Tshisekedi, bien que Président de la République et première « Institution » du pays, est un humain comme tous les autres. A ce titre, il n’est pas exempt de souci de santé. Comme tous les humains, il ne peut rien prédire au sujet de son avenir sanitaire au quotidien. Le check-up médical, connu comme un exercice ordinaire chez les hommes, les femmes et les enfants soucieux de connaître leur état sanitaire général, aurait dû rester une affaire de son cercle familial.

Ce qui dérange les bonnes consciences, c’est le fait que certaines personnes aient mis à profit pareille précaution pour verser dans l’intox. A quelle fin ? On aurait aimé le savoir. Si l’intention des marchands de l’intox était de troubler l’opinion nationale par ces temps de pré-campagne électorale, en prévision des rendez-vous électoraux de 2023, c’est tout simplementméchant.

Kimp