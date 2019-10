Félix Antoine Tshisekedi pose la première pierre du Centre culturel de Kinshasa

Le rayonnement culturel de la République Démocratique du Congo dans les années à venir et qui va rejaillir sur toute la région de l’Afrique centrale, sera bientôt possible. On en veut pour preuve, la cérémonie de pose de la première pierre de l’édifice qui devra abriter le futur Centre culturel de Kinshasa.

Le président de la république, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a personnellement donné le go du démarrage des travaux, en présence du Premier ministre, des ministres et de l’Ambassadeur et des membres de l’Ambassade de Chine à Kinshasa.

La cérémonie s’est déroulée sous la pluie battante d’hier dans l’avant-midi. Signe que le projet a été béni par les ancêtres qui après avoir légué aux nombreuses générations, un riche patrimoine culturel, sont déçus de voir les jeunes d’aujourd’hui tourner le dos à leurs traditions, us et coutumes pour copier ceux d’autres peuples. Une honte pour l’Afrique.

L’imposant bâtiment sera érigé en face du Palais du peuple, dans le site aménagé à cet effet, pour un coût des travaux estimé à 100 millions de dollars américains. La durée du chantier qui donnera de nombreux emplois, est comme il faudrait le signaler, évaluée à deux ans. Le moins que l’on puisse dire est que cet ouvrage, qui sera la moule où seront brassées des activités culturelles de divers horizons, offrira aux jeunes la facilité de se ressourcer à Kinshasa, sans avoir à parcourir des milliers de kilomètres.

J.R.T.