Fatshi présente Inga comme le socle de l’industrialisation de l’Afrique

La 54me Session des assemblées annuelles de la Banque Africaine de

Développement (Bad) s’est ouverte hier mercredi 12 juin 2019 à Malabo, capitale de la Guinée Equatoriale, en présence des plusieurs hôtes, dont le Chef de l’Etat congolais, Félix Antoine Tshisekedi, arrivé le même jour de Libreville, après une visite de travail auprès de son

homologue gabonais, Ali Bongo Ondimba.



L’on a noté aussi, lors de cette cérémonie, la présence du président

de la République de la Guinée Equatoriale, hôte de ces assises, Obiang

Nguema MBasogo, du président de la Banque Africaine de Développement,

Dr Akinwumi A. Adesina,du Roi du Lesotho, du Premier ministre du

Swaziland ainsi que du ministre équato-guinéen de l’Economie, des

Finances et de la Planification, César Augusto Mba Abogo.

Il sied de signaler que la délégation congolaise, conduite par le Chef

de l’Etat, était également composée de son Directeur de cabinet, Vital

Kamerhe, du ministre des Finances Henri Yav Mulang, etc.

Prenant la parole à cette occasion, le président Obiang Nguema a

salué un forum de coopération et de solidarité qui ne vise que le

développement du continent africain. Ouvrant une petite page

d’histoire, il a rappelé que Malabo s’appelait Santa Isabelle sous

l’administration coloniale portugaise. Le site était occupé par des

plantations de cannes à sucre et de cacao. Il a souligné que les

progrès économiques enregistrés par son pays sont le fruit des efforts

de l’ensemble de son peuple.

Il a renseigné que ce n’est qu’autour des années 1990 la Guinée

Equatoriale a pris un réel envol économique, avec l’exploitation du

pétrole, mais aussi une bonne gouvernance, d’importants

investissements dans le capital humain, un vaste plan de construction

des logements sociaux, la diversification de l’économie nationale, la

lutte contre la malnutrition avec l’appui de la FAO, etc.

Pour conclure, le président Obiang a confirmé que son pays s’est

déjà engagé dans le processus d’intégration régionale africaine et

compte encore sur l’appui de la BAD pour faire avancer le continent

dans cet objectif commun.

De son côté, Dr Akinwumi Adesina a indiqué que cette rencontre était

une occasion privilégiée pour échanger sur les questions majeures du

continent. Abordant le thème principal, il a souligné qu’il

s’inscrivait dans le cadre de la quatrième priorité des « High 5 »,

avant de rappeler que les dernières éditions avaient eu pour thèmes «

Eclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie », « Nourrir l’Afrique »

et « Industrialiser l’Afrique ».

Selon lui, le thème de la conférence de Malabo avait pour but de

booster le développement du continent, car l’Afrique devrait d’abord

mieux échanger avec elle-même. Dans la foulée, il a salué la

nomination d’un jeune économiste de 39 ans au poste de ministre des

Finances de la Guinée Equatoriale et a souligné qu’il s’agit d’un

choix judicieux qui témoigne de la confiance placée en la jeunesse. Il

s’est réjoui de la participation de plusieurs Chefs d’Etats de

l’Afrique centrale, une région qui regorge de vastes superficies de

terres arables, de forêts ainsi qu’une riche biodiversité.

Parlant de quelques réalisations de la BAD, Dr Adesina a fait savoir

qu’elle a débloqué plus de 13 milliards de dollars ces dernières

années pour accompagner les investissements en Afrique, notamment la

construction des réseaux de fibres optiques, à la conservation de la

biodiversité et des forêts, etc.

Il a estimé qu’il est temps de bâtir un avenir radieux pour l’Afrique

avec la mise en oeuvre effective de la zone de libre-échange, laquelle

représente vaste marché d’au moins 3.300 milliards de dollars

américains.

César Agosto Mba, président du conseil des gouverneurs de la BAD a

parlé d’un grand tournant pour l’histoire de l’Afrique, avant de

signaler que le secret du décollage économique de la Guinée

Equatoriale était à chercher non seulement dans le boom pétrolier,

mais aussi dans le plan 20 x 20 qui intègre plusieurs secteurs de la

vie nationale.

Inga, socle de l’industrialisation de l’Afrique

Intervenant dans le cadre des panels d’échanges, le président

congolais, Félix Antoine Tshisekedi, a fait par à l’assistance de la

totale adhésion de la RDC à l’idée de l’intégration économique de

l’Afrique, l’unique voie à suivre pour son développement. Tout en

partageant la vision de beaucoup d’Africains préoccupés par le

développement des infrastructures de base, il a attiré l’attention de

tous sur le site hydroélectrique d’Inga, qu’il considère comme le

socle de l’industrialisation du continent, en raison des son fabuleux

potentiel énergétique.

Après avoir déploré la faiblesse des échanges entre Etats africains,

à savoir seulement 18 %, il a formulé le vœu de voir les Africains se

donner pour priorité la formation d’ensembles économiques sous

régionaux, à l’image de la SADC et de la CEEAC ou de la CEDEAO afin de

cheminer lentement mais sûrement vers l’intégration économique

continentale, avec la chute effective des barrières douanières et

autres.

Melba Muzola, envoyée spéciale à Malabo