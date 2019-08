Fatshi inaugure un pavillon pro-pauvres à HJ Hospital﻿

Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, accompagné de son épouse, Denise Nyakeru, a inauguré, le samedi 24 août, un nouveau pavillon à HJ Hospital, au quartier Funa, dans la commune de Limete. La particularité de cette unité médicale est qu’elle est destinée à recevoir des malades des catégories modestes, à des tarifs réduits, pour des soins de qualité.

Avec ce pavillon, le mythe de l’inaccessibilité de HJ Hospital aux patients peu fortunés appartient désormais au passé.

On signale que HJ Hospital, une initiative de la Fondation HJ, passe jusque-là pour un des plus grands investissements privés, dans le secteur médical, en République Démocratique du Congo. On croit savoir que la décision du Chef de l’Etat et de son épouse d’honorer de leur présence la mise en service de ce nouveau compartiment médical découle de leur souci de voir les Kinoises et Kinois de toutes les conditions se faire soigner, à peu de frais, dans un centre médical de première catégorie, au même titre que leurs concitoyens de la haute bourgeoisie. Kimp