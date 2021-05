Fatshi depuis hier mercredi à Lubumbashi

Comme annoncé, le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé hier mercredi 11 mai dans l’après-midi dans la capitale de la province du Haut-Katanga, Lubumbashi. Il venait tout droit de l’Ouganda, où il a assisté, en sa qualité de président de l’Union Africaine, à l’investiture du président Yoweri Museveni.

Après l’accueil chaleureux lui réservé par les Lushois à partir de l’aéroport de Loano, où son avion s’est posé en milieu d’après-midi, son cortège a eu du mal à arriver à la « Place de la Poste», où une tribune était aménagée pour adresse aux fils et filles du Katanga. La foule qui s’était amassée tout au long du parcours du cortège présidentiel l’empêchait de faire de la vitesse. Conséquence : c’est à la tombée de la nuit que le Chef de l’Etat a dû communier avec la population lushoise, dans une ambiance électrique.

Dans son message à la population, Félix Tshisekedi a tenu à remercier et féliciter les Lushois d’avoir résisté aux diverses manipulations de la part de ceux et celles qui ne veulent pas que le Congo avance et se développe. «Vous avez réussi à les repousser afin de les obliger d’aller se livrer à leurs basses besognes, comme ils en ont l’habitude, loin de vous».

Avant d’enchaîner : «Je vous invite à aimer tous vos frères et sœurs Congolais qui vivent au Katanga parce qu’ils vivent chez eux au Congo. Car, le le Katanga est au Congo, et Katangais est Congolais.

Il y a de la place partout en République Démocratique du Congo pour tous les Congolais».

Le deuxième message du Président de la République à la population lushoise était celui de l’informer que son séjour est de courte durée parce qu’il est attendu ce jeudi à Kolwezi, dans la province du Lualaba.

En rapport avec son départ à Kolwezi, il a lâché qu’il ira constater des choses qui ne lui plaisent pas. Avant de rappeler que la RDC est un pays de minerais et en regorge même de plus stratégiques. Ce qui présage que le message qu’il prononcera aujourd’hui dans la capitale provinciale du Lualaba sera plus dur et plein de révélations. Dom