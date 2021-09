Fatshi ce mardi à la tribune de l’ONU

Félix Antoine Tshisekedi va prendre la parole ce mardi 21 septembre 2021 à la tribune des Nations Unies, à New York, en sa double qualité de Président de la République Démocratique du Congo et de numéro un de l’Union Africaine. Prévue à 14 heures (heure de New York) ou 19 heures (heure de Kinshasa), son allocution sera diffusée, apprend-on, en direct sur la RTNC (Radiodiffusion Télévision Nationale Congolaise).

Le thème de cette 76me session est libellé comme suit : « Miser sur l’espoir pour renforcer la résilience afin de se relever de la Covid-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l’organisation des Nations-Unies ».

Les observateurs pensent que le Chef de l’Etat congolais, qui a déjà eu à plancher sur des thématiques similaires dans plusieurs fora internationaux, va faire entendre de manière suffisamment audible et compréhensible, la voix de l’Afrique sur l’avenir immédiat et futur du continent et de la planète.

Rapport de la Monusco et de Mboso au Chef

de l’Etat

En séjour à Lubumbashi depuis le jeudi 16 septembre, en marge des derniers hommes qu’il était parti rendre au feu Gabriel Kyungu wa Kumwanza, président de l’Assemblée provinciale du Haut-Katanga et président du Conseil d’Administration de la SNCC, le Chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu respectivement, le samedi 18 septembre, une délégation de la Monuscu et le président de l’Assemblée Nationale.

La séance de travail avec le lieutenant général Dacosta, commandant de la Force de la Monusco et François Grignon, Directeur des Affaires Politiques, a porté sur l’évaluation de la situation militaire à l’Est du pays, depuis l’instauration de l’état de siège dans cette partie de la République. Selon le patron des troupes onusiennes, qui s’est appuyé sur le rapport de la récente tournée de Bintou Keita, la Représentante du Secrétaire général des Nations Unies en RDC, des avancées significatives sont enregistrées sur le terrain en termes de soutien aux FARDC dans la traque des forces négatives, notamment dans les secteurs de Beni, au Nord-Kivu, et de Bunia, en Ituri.

Le soutien des casques bleus à l’armée congolaise, a-t-il indiqué, porte sur le renseignement, la logistique, la planification et l’exécution des opérations sur le terrain. Bien que la situation soit encore extrêmement difficile, a-t-il reconnu, les deux parties ont saisi la portée exacte de l’état des besoins indispensables aux résultats opérationnels.

S’agissant de l’audience accordée au Président de l’Assemblée nationale, Christophe Mboso Nkodia Mpwanga, ce dernier a confié à la presse avoir fait rapport, au Président de la République, de l’état de fonctionnement de la chambre basse du Parlement, du calendrier des matières de l’actuelle session, réputée exclusivement budgétaire, mais aussi des défis auxquels elle est appelée à faire face. Sans entrer dans les détails, Mboso a donné, à titre indicatif, la préoccupation relative an travail non stop abattu par les députés nationaux, sans congé, en raison de la nécessité de renouvellement de l’état de siège tous les quinze jours, sans oublier le devoir des contacts avec des parlementaires africains dont les Etats sont confrontés à des problèmes de divers ordres durant le mandat de Félix Antoine Tshisekedi à la tête de l’Union Africaine. Le souci de Mboso est que l’Assemblée Nationale fasse aussi sa part de travail dans l’accompagnement de son mandat.

Kimp