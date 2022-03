Fatshi ce jeudi à Kinshasa : mobilisation générale à l’UDPS et à l’USN

Le Chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu à Kinshasa ce jeudi 17 mars 2022 dans la matinée. Selon Augustin Kabuya, Secrétaire général de l’UDPS, qui a annoncé ce grand retour au pays à plusieurs médias et réseaux sociaux, l’avion devant le ramener de Bruxelles à Kinshasa devrait fouler la piste de l’aéroport international de N’Djili sous les coups de 8 heures. « Mobilisation générale pour accueillir le Chef de l’Etat demain jeudi à 8 heures à N’Djili », pouvait-on lire dans le compte « Facebook » de celui qui passe désormais pour le numéro un de ce parti, après l’exclusion définitive de son président intérimaire, Jean-Marc Kabund.

Pour en avoir le cœur net dans cette ville de Kinshasa où les « fake news » sont devenues monnaie courante, Le Phare lui a posé la question suivante par Washapp : « Bonjour SG. Pouvez-vous confirmer la mobilisation générale pour le retour du Président ce jeudi ? ». Voici la réponse, laconique, d’Augustin Kabuya : « Oui, je confirme… ». Plusieurs membres de l’entourage du Secrétaire Général contactés par Le Phare à la mi-journée d’hier ont, eux aussi, confirmé l’intensité des préparatifs du retour de Félix Antoine à Kinshasa au siège du parti, sur la 11me Rue, dans la commune de Limete. Pendant que Kabuya mobilise, plusieurs partis et regroupements politiques, alliés de l’UDPS, regroupés au sein de l’Union Sacrée de la Nation, font de même du côté de leurs cadres et militants. On devrait s’attendre à une démonstration de force, par les pro Fatshi et des milliers voire des millions de curieux, aussi bien dans le périmètre de l’aéroport international de N’Djili que le long du parcours que va emprunter le cortège présidentiel.

Même si le voyage retour du Chef de l’Etat à Kinshasa est confirmé de bonne source, les Saint Thomas, nombreux en ces temps où les spéculations étaient parties dans tous les sens autour de son état de santé, ne vont y croire que quand ils auront vu, de leurs propres yeux, l’homme descendre seul, sans soutien, de la passerelle de l’avion le ramenant dans la capitale, marcher également seul sur le tarmac de l’aéroport international de N’Djili, serrer les mains ou saluer du coude les autorités nationales et provinciales sélectionnées par le protocole d’Etat pour son accueil, répondre aux ovations de la foule pendant un bout de temps avant de gagner le Salon présidentiel du site aéroportuaire, et enfin prendre place à bord de sa voiture pour l’une de ses résidences officielles.

L’autre défi à relever par le Président de la République sera sa participation, en « présentiel », au Conseil des ministres de ce vendredi 18 mars 2022, le 45me de la série, tel qu’annoncé par le ministre de l’Information et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, en marge de la dernière réunion gouvernementale, dirigée le vendredi 11 mars 2022 par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Ce serait là une preuve supplémentaire que son état de santé ne poserait pas problème.

On rappelle que le Chef de l’Etat revient d’un séjour médical d’une dizaine de jours à Bruxelles, où il était soumis à une cure médicamenteuse pour soigner une hernie discale diagnostiquées par ses médecins traitants, belge comme congolais. Des rumeurs incontrôlées, distillées par des médias à priori sérieux, avaient circulé dans un premier temps au sujet d’une prétendue intervention chirurgicale à ciel ouvert qu’aurait subie le Chef de l’Etat dans une Clinique de Bruxelles, avant que les spéculateurs ne changent de fréquence pour faire état, d’une autre information aussi fausse que la première, à savoir sa prétendue opération pour un cas de hernie discale.

Le principal enjeu du retour du Chef de l’Etat à Kinshasa se situe donc au niveau du recouvrement, par lui et à bref délai, de la plénitude de ses capacités physiques et intellectuelles pour la gestion des affaires de l’Etat.

Kimp