« Excellentia » : 17 lauréats en route pour la France

Les diplômés congolais du secondaire qui sortent du lot à l’examen d’Etat constituent une priorité pour la fondation de l’épouse du chef de l’État, Denise Nyakeru Tshisekedi. Après les 5 lauréats de la 2me édition du programme « Excellentia » qui sont allés poursuivre leurs études aux Etats-Unis, voici cette fois un groupe de 17 diplômés qui sont en partance pour «la France », en vue d’y poursuivre leurs études supérieures.

Ces jeunes congolais, futurs étudiants des universités du pays de Molière, étaient reçus par l’ambassadeur de France accrédité en République Démocratique du Congo, François Pujolas, en présence de l’épouse du chef de l’État, Denise Nyakeru Tshisekedi en sa qualité de la présidente de la Fondation portant son nom. C’était le mardi 27 juillet 2021. Le souci du diplomate français était de faire la connaissance des heureux « élus » de la seconde édition, bénéficiaires des bourses estampillées « Excelentia », et les exhorter à réaliser de bons résultats durant leur parcours universitaire en France. Ce qui ne sera possible que grâce à leur sérieux au cours de leurs études.

Après avoir bénéficié des conseils du chef de la mission diplomatique française en RDC, les 17 futurs étudiants des universités françaises ont par la suite été reçus par la Première, Denise Nyakeru Tshisekedi, pour un entretien privé au siège de la fondation, vers le rond-point Socimat.

En tant que mère et présidente de sa fondation, Denise Nyakeru Tshisekedi a organisé cette séance d’échanges afin de les conscientiser et responsabiliser sur la lourde mission qui les attend, à savoir faire d’excellentes études et revenir armés de connaissances et compétences utiles à la reconstruction d’un Congo plus beau qu’avant.

Il sied de noter que ‘’Excellentia’’ est l’un des programmes de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Son but est de promouvoir les meilleurs diplômés congolais de l’Examen d’Etat ayant réussi avec 85% ou plus.

Après leurs performances à l’Examen d’Etat, les différents nominés sont soumis à un test de pré-sélection au niveau de la fondation. Les meilleurs des meilleurs sont retenus pour la prise en charge de leurs études supérieures par l’organisation caritative de la Première Dame de la République.

Depuis le lancement dudit programme, de nombreux lauréats continuent leurs études dans les universités du pays comme d’ailleurs, notamment en France, au Maroc et aux États-Unis d’Amérique.

Le groupe des 17 lauréats en instance de se rendre en France fait partie de la 2me édition. Il s’agit des finalistes les plus brillants de l’année scolaire 2019-2020.

Signalons que le programme Excellentia compte libérer 1000 bourses locales et 100 pour l’étranger sur une période de10 ans. Au travers ce programme, la Fondation attend ainsi contribuer à la formation de l’élite congolaise de demain.

Voici la liste des lauréats et leurs universités d’accueil

Eunice NTUMBA MULUMBA de Kinshasa (Université de Reims)

Emmanuelle NGUETE BIWATA de Kinshasa (Université de Montpellier)

Emmanuella SAKINA BINTI NGUBA de Goma (La Sorbonne)

Concilie CHITEKULU MBAKA de Lubumbashi (Université de Montpellier)

Nyclette NSABUA NDAYA de Mbuji-Mayi (Université des Antilles)

Juliette BARAKA NTAMWENGE de Goma (La Sorbonne)

Ursula NGANSAKI LIKIE de Kinshasa (Université Angers)

Rénédite MIZELE BAHOMBILA de Kinshasa (Université Le Mans)

Ariel MALAMBA KALONJI de Kinshasa (Université de Toulouse)

Marc KABEMBA YANGIE de Lubumbashi (Université Paris Nanterre)

Hervé NYANDWE KABONGO de Lubumbashi (Université de Caen)

Victor LARANGEIRA SEVERINO de Kinshasa (Université d’Aix-Marseille)

Albert BALOWE BALOWE de Kinshasa (Université de Toulouse)

Patient MUNYON MUKENA de Kinshasa (Université de Toulouse)

Jérémie KABANGA BAJIKIJAYI de Mbuji Mayi (Université Paris 1)

Guy-Alexandre KAHASHA MUGISHO CHIKURU de Kinshasa (Université de Bretagne-Sud)

Caleb MAFOLO SONI de Kinshasa (Université de La Rochelle)

Dorcas Nsomue Mpia