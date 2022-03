Examen d’Etat 2022 : les épreuves préliminaires lancées à partir de Mbandaka

Le professeur Tony Mwaba Kazadi, ministre de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique (EPST), a lancé officiellement hier dimanche 20 mars 2022, à partir de Mbandaka, dans la province de l’Equateur, les épreuves préliminaires de l’Examen d’Etat, année scolaire 2021-2022, pour tout le pays. Ces épreuves sont traditionnellement organisées pour sélectionner les candidats autodidactes qui ont postulé pour participer cette année, aux côtés des élèves finalistes des humanités, à la 56me session ordinaire de l’Examen d’Etat 2022.

Selon l’Inspecteur général à l’EPST, Jacques Odia Musungayi, les préliminaires de l’Examen d’Etat constituent une première étape. Elles s’adressent à trois catégories de candidats, à savoir, les anciens candidats qui n’avaient pas réussi à l’Examen d’Etat par deux fois ; ceux qui ont dépassé l’âge scolaire et enfin, les anciens diplômés d’Etat qui veulent améliorer leurs cotes.

Cette année, il a été constaté un faible engouement des autodidactes à participer à ces préliminaires. Comportement que d’aucuns ont tendance à attribuer à la crise consécutive à la survenue du Covid-19. Toutefois, on a noté qu’au niveau de la ville de Mbandaka, on a enregistré 35 candidats autodidactes contre 66 l’année passée. C’est pratiquement une baisse de moitié.

Campagne : « pas une école sans bancs » et la gratuité à l’Equateur

En séjour dans le Grand Equateur, dans le cadre de ses tournées d’itinérance et d’orientation grâce aux instructions données et répétées à tous les responsables des provinces éducationnelles, mais aussi pour poursuivre la campagne « pas une école sans bancs », Tony Mwaba a exhorté tous les directeurs provinciaux (Proveds), inspecteurs principaux provinciaux (IPP) et les directeurs provinciaux de Secope (DIPROSEC), sans oublier leurs collaborateurs, à davantage travailler pour consolider la gratuité de l’enseignement de base, telle que voulue par le Chef de l’Etat. La campagne « pas une école sans bancs » vise justement à appuyer cette gratuité en fournissant aux écoles des bancs pour faire face aux flux d’élèves.

Le ministre de l’Epst a insisté aussi sur la campagne de sensibilisation que doivent mener les responsables des provinces éducationnelles, particulièrement celles du Grand Equateur, pour convaincre l’opinion à suivre le cursus pour l’obtention d’un diplôme d’Etat, avant d’envisager des études supérieures et universitaires.

SAKAZ