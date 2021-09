Examen d’Etat 2021 : résultats aujourd’hui

Le ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique (EPST) a publié hier mercredi, 29 septembre 2021, la liste des meilleurs lauréats de l’Examen d’Etat, édition 2020-2021, pour la province du Haut-Katanga. Et c’est l’élève Angie Kulenduka Muswamba de 18 ans, qui vient en tête avec 89% en commerciale et gestion. Cette liste marque ainsi la première phase de la publication de résultats.

Cette phase signe également la fin de la correction des copies de différentes épreuves de la session ordinaire de l’Examen d’Etat 2021 qui est, dans la série, la 55ème session. Elle sera suivie aujourd’hui jeudi 30 septembre en direct sur Educ T.V., sous les coups de 10 heures, par une deuxième phase qui consiste en la cérémonie de remise des CD des résultats de toutes les provinces de la République Démocratique du Congo, aux opérateurs des réseaux téléphoniques par le professeur Tony Mwaba Kazadi, ministre de l’EPST.

Plus d’une personne parle actuellement du retard dans la publication des résultats, oubliant qu’il y a à peine quelques années, cette publication prenait deux mois ou plus. La passation de cette session de l’Examen d’Etat s’est achevée le 02 septembre 2021 et la publication intervient aujourd’hui, après 28 jours. Un exploit réalisé grâce à la correction informatisée des copies d’examen, malgré la croissance des effectifs qui sont passés du simple au triple ou même au quintuple, selon l’année antérieure de référence considérée.

Il convient de noter que le professeur Tony Mwaba Kazadi avait lancé les épreuves de cette session ordinaire de l’Examen d’Etat le 30 août 2021, à Kenge, qui se trouve être le chef-lieu de la province du Kwango . Rappelons aussi qu’environ 800.000 candidats finalistes du secondaire – auxquels il faut ajouter des autodidactes sélectionnés lors des épreuves préliminaires – ont concouru à ces épreuves d’Etat pour l’obtention du parchemin nommé ‘’Diplôme d’Etat’’ ; un sésame ouvrant plusieurs portes dans la vie.

SAKAZ